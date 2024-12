Neljapäeval on õhutemperatuur plusspoolel ja sajab uduvihma

Neljapäeval jagub Eestis niiskust madalaiks pilvedeks, millest poetab siin-seal vaid uduvihma. Tuul on mõõdukalt tugev, ulatub puhanguti 13, Soome lahel päeval kuni 17 meetrit sekundis. Õhk püsib kindlalt plusspoolel.

Öö vastu neljapäeva on pilvine. Kohati sajab vähest vihma. Laialdaselt on udu. Puhub edelatuul 3 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi.

Hommik on pilvine ja udune. Mõnel pool tibutab vihma. Puhub edelatuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 7 kraadi.

Päev jätkub pilvisena. Kord siin, kord seal tibutab vihma ja ennelõunal püsib ka udu. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, puhanguti 13, rannikul 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4 kuni 8 kraadi.

Reede on rahulik. Öö on suurema sajuta ja õhutemperatuur nulli lähedal. Päeva peale jõuab vihm ja temperatuur on napis plussis.

Nädalavahetus on plusskraadide ja lõõtsuva tuulega. Taevas on hall ja tuleb alla vihmasagaraid.

Uue nädala alguses ilm jaheneb. Vihma sekka ilmub enam märga lund.