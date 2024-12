Estlink 2 rikkekoha tuvastamine jätkub

Eleringi juhatuse liikme Reigo Kebja sõnul on süsteemihaldurite meeskonnad sisuliselt öö läbi rikke täpsema asukoha määramisega tegelenud. "Oleme teinud mitmeid diagnostikaid ja mõõtmisi nii Eesti kui Soome poolel ja keskendume rikkekoha otsingutele ühenduse kaabliosas," sõnas Kebja.

Fingrid uuendas neljapäeval hommikul turuosalistele mõeldud kiiret turuteadet (Nord Pool - UMM Platform), mille järgi on ühendus tööst väljas aasta lõpuni. Turuteadet uuendatakse järgmise uue info teada saamisel.

Elektri varustuskindlust ühenduse katkemine ei mõjuta, kuna elektrisüsteem on üles ehitatud viisil, et on igal ajahetkel valmis mõne välisühenduste katkemiseks ja süsteemihaldurite valmisolek sellisteks juhtumiteks on igapäevane. Eestis ja Baltimaades on piisavalt tootmisvõimsusi ja reserve koos impordivõimekusega, et riigi tarbimisvajadust katta.

Fingrid: keskpäeva paiku teame rohkem

Et Soome ja Eesti vahelise elektriühenduse katkestamise põhjus on seni selgitamata, kinnitas ka Fingrid.

"Häire põhjus pole veel kinnitatud, kuid praegu tegeleme kaabli uurimisega. Keskpäeva paiku oleme targemad. Ametiasutustest on uurimist alustanud piirivalve ja keskkriminaalpolitsei," ütles juhtimisruumi juhataja Arto Pahkin võrguettevõttest Fingrid Helsingin Sanomatele.

Soome ja Eesti vaheline alalisvooluühendus Estlink 2 läks võrgust välja kolmapäeval kell 12.26.

Ühenduse võimsusülekanne oli katkestumise hetkel Soomest Eestisse 658 megavatti. Fingrid teatas vahetult pärast katkestust, et vandalismi võimalust ei saa välistada.