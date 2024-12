Reede on sombune

Reede öö on sajuta ja udune, päev aga sombune.

Reede öö on pilvine, siin-seal väheste selgimistega. Mitmel pool on udu ja tibutab uduvihma. Tuul puhub läänekaarest 1 kuni 7, enne keskööd kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on mandri põhjaosas 0 kuni 3, saartel ja Lõuna-Eestis 3 kuni 6 kraadi. Põhja-Eestis võib teedel kohati libedust olla.

Hommikul on taevas pilves. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Valdavalt puhub nõrk läänekaare tuul ning õhusooja on 1 kuni 5, saartel kuni 7 kraadi.

Ka päev on pilvine. Mitmel pool on udu ja tibutab vihma. Puhub valdavalt nõrk läänekaare tuul ning plusskraade on termomeetril 2 kuni 7.

Nädalavahetus on pilvine ja vihmane. Sooja on oodata 2 kuni 6, pühapäeval kuni 7 kraadi.

Esmaspäeval esineb pilvises taevas ka selgimisi. Vihma- ja lörtsisadu levib edelast põhja suunas üle Eesti ning pärastlõunal on põhja pool ka lund oodata. Teisipäeval pilvisus taas tiheneb ning sajab lund ja lörtsi, lõuna pool ka vihma. Ilmad aga veidi jahenevad - kui esmaspäeval on keskmine temperatuur +2, siis aasta viimasel päeval 0 kraadi.