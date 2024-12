Põhja-Korea sõdur langes Venemaa ja Ukraina sõjas vangi

Lõuna-Korea luureteenistus teatas reedel, et Ukraina vägede kätte langes vangi Põhja-Korea sõdur, kes saadeti Venemaa võimude poolt sõdima Ukraina vastu.

"Reaalajas teabe jagamise kaudu liitlasriigi luureagentuuriga on kinnitust leidnud, et üks vigastatud Põhja-Korea sõdur on vangi langenud," seisab Lõuna-Korea riikliku luureteenistuse avalduses.

"Ukraina armee võttis sõduri vangi," kinnitas luureallikas uudisteagentuurile AFP, kuid lisas, et vangistamise koht pole teada.

Venemaa sõjas Ukraina vastu on saanud surma või haavata üle tuhande Põhja-Korea sõduri, teatas esmaspäeval Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee.

"Meie hinnangul on Põhja-Korea armee kaotanud lahingutes Ukraina vägedega umbes 1100 sõdurit," kinnitas ühendkomitee.

Põhja-Korea sõdurite kohalolek Venemaa Kurski oblastis ei ole veel avaldanud suurt mõju võitluse käigule, ütles teisipäeval Ukraina sõjaväeluure (GUR) kõneisik Jevheni Jerin.

"Kiievi andmetel on alates augustist osaliselt Ukraina üksuste kontrolli all olevas Kurski oblastis 12 000 Põhja-Korea sõdurit, umbes 500 ohvitseri ja kolm kindralit," sõnas eestkõneleja.

Kõneisiku sõnul on Põhja-Korea üksustel kaasaegse sõjapidamise osas vähe kogemusi ning nad kasutavad taktikaid, mis on primitiivsed ja seotud pigem teise maailmasõja aegadega.