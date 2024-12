Baerbock kutsus kehtestama uusi sanktsioone Vene varilaevastiku vastu

"Peaaegu iga kuu lõhuvad laevad Läänemere põhjas merekaableid," ütles Baerbock Saksa meediagrupile Funke.

"Meeskonnad jätavad ankru vette, lohistades neid ilma põhjuseta kilomeetreid mööda merepõhja ja kaotavad ankru seda üles tõstes. ikka veel kokkusattumustesse uskuda on enam kui raske. See on tungiv äratuskell meile kõigile," sõnas Baerbock.

Baerbock kutsus kehtestama uusi Euroopa sanktsioone Vene varilaevastiku vastu, mis transpordib embargodest hoolimata Vene toornaftat ja naftatooteid.

"Laevastik, mida Venemaa kasutab oma Ukraina-vastase agressioonisõja rahastamiseks, on suur oht meie keskkonnale ja julgeolekule," lausus Baerbock.