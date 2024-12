Lõuna-Koreas hukkus lennuõnnetuses vähemalt 167 inimest

Korea riikliku tuletõrjeteenistuse teatel juhtus Muani lennujaamas õnnetus lennukiga, mille pardal oli 181 reisijat ja kuus meeskonnaliiget, enamik neist lõunakorealased. Hukkus vähemalt 167 inimest, vahendas BBC.

Lennukit toodi kustutama 32 tuletõrjeautot ja mitu helikopterit. Seni on teatatud kahe inimese päästmisest ja tegu on meeskonnaliikmetega. Tuletõrjeteenistuse hinnangul on enamik reisijaid ilmselt hukkunud.

Lõuna-Korea suurimale odavlennufirmale Jeju Air kuuluv lennuk Boeing 737-8AS oli naasmas Tai pealinnast Bangkokist.

Õnnetuse põhjustus ei ole veel teada, kuid kohaliku meedia andmetel võis see tuleneda kokkupõrkest linnuparvega ja kehvadest ilmaoludest. Päästeteenistused üritavad lennuki tagumisest osast reisijaid evakueerida, lisas agentuur.

Telekanalis YTN näidatud videos õnnetusest võis näha, kuidas Jeju Airi lennuk libises suletud telikuga üle lennuraja ja põrkas vastu betoonseina. Transpordiministeeriumi teatel juhtus õnnetus kell 9.03 kohaliku aja järgi.

Muani rahvusvaheline lennujaam asub Soulist ligi 300 kilomeetrit edelas.