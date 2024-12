Briti valitsus: Venemaa on muutnud Ukrainas raketirünnakute taktikat

Briti luure analüüsis raketirünnakut, mille venelased sooritasid öösel vastu 13. detsembrit. Nagu novembris ja varasematelgi rünnakutel, kasutasid venelased tiibrakettide ja ballistiliste rakettide tulistamiseks strateegilist ja taktikalist lennuväge.

Samal ajal lasti merelt välja rakette Kalibr ja maismaalt arvukalt kamikadze droone. Kokku kasutati umbes 90 raketti koos vähemalt 180 mehitamata lennumasinaga.

Briti luure rõhutab, et alates augustist ei ole Venemaa andnud pidevaid raketilööke, vaid akumuleerinud rakette, et korraldada võimsaid rünnakulaineid. See on märkimisväärne muutus võrreldes taktikaga, mida venelased aasta algul järgisid: sagedasemad, kuid mastaabilt väiksemad rünnakud.

Lisaks hoiab Venemaa teatud varu rakette väikesemahuliste rünnakute jaoks, mis viiakse läbi demonstratiivse karistusmeetmena.

Nagu Unian kirjutas, tähendaks sõja külmutamine praegusel kontaktjoonel Venemaale võitu. Endine Ukraina relvajõudude ülem Viktor Muženko meenutas, et okupeeritud aladel on palju maavarasid ja nüüd lähevad need Venemaale, kattes kõik nende kulud.