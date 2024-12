Zelenski sõnul valmistab USA ette olulist otsust Ukraina toetuseks

"Ma tean, et ettevalmistamisel on USA oluline otsus Ukraina toetuseks, mille kohta ootame ametlikku teadet juba homme. Loodame olulisi abipakette meie sõdalastele. Tegemist on meetmetega, mis on Ukrainat tõhusalt kaitsnud läbi nende sõja-aastate. Selle toetuse eesmärk on praegu tugevdada stabiliseerimispüüdlusi rindel," rääkis Ukraina riigipea.

"Mida ulatuslikumad on meie partnerite tarned, siis seda rohkem päästetakse meie sõdurite elusid," tõdes president.

AP andmeil sisaldab abipakett märkimisväärses koguses laskemoona, sealhulgas õhutõrjesüsteemide NASAMS ja HAWK jaoks. USA varustab Ukrainat ka Stingeri õhutõrjerakettidega ning 155- ja 105-mm suurtükimürskudega, teatasid ametnikud.

Zelenski sõnul tehakse samuti jõupingutusi tagamaks, et Ukraina teised rahvusvahelised partnerid säilitaksid oma toetuse vajalikul tasemel.

"Rääkisin täna Kanada peaministri Justin Trudeauga. Järgmisel aastal on Kanada tööstusriikide ühenduse G7 eesistujariik ning oluline on tagada, et rahvusvaheline koostöö meie väärtuste ja meie inimeste elude kaitseks tugevneks," jätkas Zelenski.

President rääkis, et arutelud puudutasid relvi, täiendavaid õhutõrjesüsteeme, investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse, kahepoolset majanduskoostööd ja Venemaa-vastaseid sanktsioone ehk kõiki meetmeid, mis on suunatud rahu lähemale toomisele.

Läti annab Ukrainale 1000 lahingudrooni

Läti annab rahvusvahelise droonikoalitsiooni kaudu Ukrainale üle rohkem kui 1000 erinevat tüüpi lahingdrooni, teatas Läti kaitseminister Andris Spruds.

Lätis toodetavad droonid antakse üle Ühendkuningriigi ja Läti juhitud droonikoalitsiooni kaudu, mille eesmärk on tugevdada Ukraina mehitamata õhusõidukite (UAV) arsenali, vahendas The Kyiv Independent.

Together with Latvian drone manufacturers, we continue to support Ukraine . The latest shipment, consisting of more than 1,000 combat drones of various types, has been prepared. The Drone Coalition is led by Latvia and Great Britain . In 2025, Latvia will allocate another… pic.twitter.com/lxCYCC3Ls7