Rüütel viibib jätkuvalt haiglas

Endine president Arnold Rüütel, kes sattus jõulude ajal haiglasse, viibib seal jätkuvalt ja võimalik, et veedab seal ka aastavahetuse.

Rüütel on arstide kontrolli all ja talle on määratud ravi, ütles Rüütli sekretär Jüri Kann.

Õhtulehe andmetel viibis president intensiivravi osakonnas.

25. detsembril viidi 96-aastane president Rüütel haiglasse.

Endist riigipead on ka varem protseduurideks haiglasse viidud.

Mullu 10. mail tähistas Rüütel 95. sünnipäeva. Staažikat ja siiani tegusat riigitegelast käisid sel puhul Kadriorus teiste seas õnnitlemas president Alar Karis ja riigikogu esimees Lauri Hussar.

Arnold Rüütel sündis 10. mail 1928 Laimjala vallas Saaremaal. Aastatel 2001-2006 oli ta Eesti vabariigi president.