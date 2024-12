Tallinna Kunstihoone renoveerib Nordecon

Renoveeritud kunstihoonesse tulevad näitusepinnad, ateljeed, töökojad ja bürooruumid. Hoovi peale rajatavasse uusehitisse lisandub maa-alune multifunktsionaalne black box saal. Uuesti avatakse Kuku klubi, mis laieneb esimesele korrusele ja suvekuudel sisehoovi. Kunstihoone hoovi tuleb ka vabaõhu skulptuurigalerii.

Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja sõnul on kunstihoone renoveerimiseni jõudmine olnud erakordselt keeruline ja pikk protsess. "Tegu on Eesti kultuuri sümbolehitisega riigi peaväljakul, kus 90 aasta jooksul on kunstist elamuse saanud mitmed põlvkonnad."

Nordeconi juhatuse liikme Tarmo Pohlaku sõnul on kunstihoone renoveerimine põnevalt keeruline väljakutse mitmel põhjusel. "Esiteks tema asukoht – renoveeritav hoone piirneb ühest küljest Vabaduse platsi ja teisest küljest vanalinna kitsa siseõuega, mille ligipääsetavus on väga piiratud. Sinna kuus meetrit maa alla ulatuva uue black box-stiilis näitusepinna ehitamine ei ole lihtne ülesanne," lisas Tarmo Pohlak.

Teiseks asub ettevõte taastama ja säilitama pea 100 aasta vanuseid pindu – põrandaid, uksi ja aknaid, mis on kogu oma eluea olnud aktiivses kasutuses ja kunsti teenistuses, sõnas Pohlak.

Renoveeritud kunstihoone peaks hakkama välja nägema selline Autor/allikas: KUU OÜ

Tallinna Kunstihoone renoveerimistööde peatöövõtjaks on Nordecon AS. Hoone arhitektuurse projekti on teinud Juhan Rohtla, Kalle Komissarov, Joel Kopli ja Kristiina Way KUU Arhitektidest ja sisearhitektuurse lahenduse autoriks on Tarmo Piirmets PINK Sisearhitektidest.

Sõlmitud ehituslepingu maht on ligi kaheksa miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Tallinna Kunstihoone valmis 1934. aastal. Viimati renoveeriti näituseruume 1995. aastal, osa majast ja tehnosüsteemidest pole pärast Teist maailmasõda kordagi renoveeritud.

Tallinna Kunstihoone kolis näitusetegevuse hoone remondi ajaks Lasnamäe paviljoni 2022. aasta novembris. Taaskasutatav hoone asub Lindakivi keskuse kõrval aadressil Jaan Koorti 24.

SA Kunstihoone on kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb aastail 2022–2026 kahel näitusepinnal: Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis ja Tallinna Linnagaleriis.