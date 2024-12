Luksusautodega hangeldajad koorivad Vene rikkuritelt seitse nahka

Ajaleht Financial Times kirjutab, et sanktsioonidest hoolimata veavad salakaubavedajad Venemaale Euroopas toodetud luksusautosid. Venemaa rikkurid janunevad endiselt Euroopa autodele järele ja smugeldajad võtavad nüüd kopsakat vaheltkasu.

Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas ning lääneriigid kehtestasid Moskva-vastased sanktsioonid. Sanktsioonid tabasid Venemaal elavaid rikkureid ning tekkinud olukorda kasutasid ära salakaupa vedavad ärimehed.

Salakaubavedajad nõuavad nüüd luksusautode importimise eest kümneid tuhandeid eurosid. Ajaleht Financial Times tuvastas Venemaa veebileheküljel Auto.ru enam kui 50 luksusautot, mis pärinevad Saksa edasimüüjatelt. Keskmine juurdehindlus on ligi 19 000 eurot.

Salakaubavedajad ise väidavad, et tahavad Euroopast pärit auto viia kolmandasse riiki. Leht leidis näiteks auto Mercedes-Benz S350, mille Saksa edasimüüja müüs ühele Kõrgõzstanis tegutsevale firmale. Märtsis registreeriti sõiduk Moskvas tegutsevas taksofirmas.

Vaatamata sanktsioonidele käib Euroopast pärit autode tarnimine Venemaale edasi. EL üritab sanktsioone tõhustada ning karmistas juulis ka piiranguid Valgevenesse. Tegemist oli kolmanda riigiga, mille kaudu sisenesid luksuskaubad Venemaale. Uute piirangute tõttu kasutavad salakaubavedajad sõidukite hankimiseks pikemaid marsruute, selle maksavad kinni Venemaal elavad jõukurid.

"Euroopast pärit Saksa autosid ei transpordita Valgevene kaudu, vaid läbi Türgi ja Gruusia, seejärel jõuavad nad Venemaale. Autode eksportimine on muutunud äärmiselt keeruliseks," ütles Venemaal tegutseva importija AvtoImport müügiesindaja ajalehele Financial Times.

Venemaal tegutsevad müüjad ütlesid, et Baltikumi ja Valgevene asemel on nüüd odavam tuua Saksa tippklassi autosid läbi Lõuna-Korea. Aasia riik pole väga karme sanktsioone kehtestanud. Autode süsteemid saab 30 000 rubla ( umbes 270 eurot) eest vahetada korea keelest vene keelde.

Üks Balti riigi tolliametnik kinnitas, et pärast Valgevene-vastaste sanktsioonide uuendamist on kahtlane autoeksport Saksamaalt vähenenud.

"Üldine olukord on selline, et autode arv väheneb, kuid voog on endiselt olemas. Venemaale jõuavad endiselt mõned autod, mis algselt lähevad Kesk-Aasias asuvatesse riikidesse, nagu Kõrgõzstan ja Kasahstan," ütles ametnik.

FT tuvastas ka mõningaid autosid, mida ka pärast sanktsioonide karmistamist on läbi Valgevene veetud Venemaale. Mitmed Saksa edasimüüjad teatasid, et nad ei teadnud, et nende autosid müüakse Venemaale või, et neid reklaamitakse Vene veebilehekülgedel.