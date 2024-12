Aasta viimane päev on tuisune

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab lörtsi ja lund, Liivi lahe ümbruses ka vihma. Tuul puhub läänest ja edelast 3 kuni 8, puhanguti 12, rannikul läänest ja loodest iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kraadist +1 kraadini, rannikul on sooja kuni 3 kraadi.

Hommikul sajab kohati lund, rannikul ka lörtsi. Sisealadel puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, rannikul lääne- ja loodetuul iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 ja +3 kraadi vahel.

Päeval sajab mitmel pool lund, rannikul ka lörtsi ning tuiskab, teedel on libedust. Pärastlõunal sadu lakkab. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, puhanguti 16, rannikul kuni 20 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub lääne poolt alates edelasse. Õhutemperatuur on -2 ja +2 kraadi vahel, õhtul langeb.

1. jaanuari öösel levib lume- ja lörtsisadu saartelt üle maa. Hommikul läheb sadu edela poolt alates vesiseks. Öösel on külma 1 kuni 5, päeval sooja 1 kuni 6 kraadi. Teeolud on keerulised.

Neljapäeva öösel sajab vihma ja lörtsi, hommiku poole läheb sadu põhja poolt alates üle lumeks. Õhutemperatuur langeb hommikuks +1 kuni -6 kraadini ja on selline ka päeval.

Reede ja laupäev on talvised: sajab lund ja õhus on miinuskraadid.