Ukraina ründas okupeeritud Sevastopolit ja naftabaasi Smolenski oblastis

Öösel toimusid Sevastopolis plahvatused ning okupandid teatasid mitme drooni allatulistamisest, vahendas Ukraina uudisteagentuur Unian.

Sotsiaalmeediakeskkonna Telegram kanal Crimean Wind teatas, et võimsaim plahvatus oli kuulda kell 23.45, lööklaine pani aknaklaasi värisema ja käivitas autoalarmid. Veel üks vali plahvatus toimus kell 00.07 ning kohalikud kuulsid ka Vene õhutõrje tööd.

Russian TG channels report heavy explosions from the Russian-occupied Sevastopol area. There are reports of UAVs and USVs engaging the Russian enemy.



Source: Telegram / Crimeanwind pic.twitter.com/tarvqiohQE — (((Tendar))) (@Tendar) December 30, 2024

Linna okupatsioonivõimude määratud juht Mihhail Razvožajev teatas oma Telegrami kanalis, et Sevastopolis tulistati alla droone: "Kuulda olnud valju heli põhjustas see, et valves olnud õhutõrjesüsteemid tabasid ja hävitasid kaks lennuk-tüüpi drooni."

Hiljem ta täpsustas, et Vene õhutõrje tulistas alla mitu õhus olevat õhusihtmärki mere kohal ja tegi ka kahjutuks ühe mereväe drooni avamerel.

Kell 1.33 oli linnas taas kuulda plahvatust, kirjutas Crimean Wind.

Milliseid kahjustusi Ukraina õhurünnakud põhjustasid, ei ole veel teada.

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Smolenski oblastis

Vene meediaväljaanded teatasid ööl vastu teisipäeva Ukraina droonirünnaku järel süttinud naftabaasist Smolenski oblastis.

Vene õhutõrje surus maha Ukraina droonirünnaku Smolenski oblastis Jartsevo rajoonis, droonirusude kukkumine põhjustas kütuselekke ja põlengu naftabaasis, teatas oblasti kuberner Vassili Anohhin sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Ta lisas, et päästeteenistus asus tegelema rünnaku tagajärgede lokaliseerimisega ning elamuid põleng ei ähvarda.

Russian oil depot in Yartsevo, Smolensk region of Russia, burns after drone attack. (55.0700693, 32.6645458) pic.twitter.com/Ag9nDXDKYK — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 31, 2024

Briti rahvusringhäälingu BBC venekeelne toimetus vahendas kohalike elanike sotsiaalmeediapostitusi, mille kohaselt oli enne tulekahju puhkemist naftabaasis kuulda rohkem kui kümmet pahvatust.

Varem teatas Jartsevo rajooni juht Roman Zahharov tulekahjust kütuse- ja energiakompleksis.