Konkurentsiamet jättis Elektrilevi võrgutasu tõusu kooskõlastama

Analüüsi tulemusena leidis konkurentsiamet, et Elektrilevi taotluste rahuldamine ei ole põhjendatud, kuna see oleks kaasa toonud võrgutasude põhjendamatu tõusu, teatas amet.

Elektrilevi kui loomuliku monopoli tarbijatel puudub võimalus valida teist teenuseosutajat isegi juhul, kui Elektrilevi otsustus kulutusi teha või neid vältida ning sellest tulenevalt kas teenuse hinda tõsta või mitte ei ole tarbijate huvisid arvestav, lisas konkurentsiamet.

"Kuna Elektrilevi OÜ on turgu valitsevas seisundis, on oluline kontrollida, et ettevõtja ei lülitaks oma teenuse hinda ülemäärasel hulgal kulusid," ütles konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haab.

Elektrilevil on võimalik Eleringi hinnapaketivahetusega sisse ostetava võrguteenuse kulusid oluliselt vähendada – ligikaudu viie miljoni euro võrra – ja seeläbi võrgutasude tõusu ohjata, märkis konkurentsiamet.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades ning tõkestab ebaausaid kaubandustavasid põllumajandustoodete ja toidu tarneahelas.