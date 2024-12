WSJ: Aafrika sisenes uude sõdade ajastusse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina ja Lähis-Ida konfliktide tõttu jäi Aafrikas toimuv 2024. aastal suurema tähelepanuta. Vägivaldsed kokkupõrked raputavad aga Aafrikat üha enam, konfliktides on üha enam erinevaid osapooli ning piirkond sisenes uude sõdade ajastusse.