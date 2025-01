Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas lõppenud aasta viimases pöördumises rahva poole, et Ukraina rakendab 2025. aastal kõiki vajalikke meetmeid ja võitleb selle eest, et teha lõpp Venemaa ligi kolm aastat kestnud täiemahulisele sõjale.

Oluline kolmapäeval, 1. jaanuaril kell 6.55:

Zelenski: 30 protsenti lahinguväljal kasutatust oli toodetud Ukrainas

Kolmkümmend protsenti kõigest sellest, mida Ukraina sõjaväelased kasutasid 2024. aastal lahinguväljal, oli toodetud kodumaal, ütles president Volodõmõr Zelenskõi uusaastakõnes.

"Õiglus. Ainult üks sõna, aga selle taga seisavad sajad tuhanded meie inimesed. Meie kaitsetööstus ja meie teadus. Kelle mõistus ja töö tegid meid tugevamaks, sest 30 protsenti kõigest, mis meie meestel sel (2024.) aastal lahinguväljal oli, kõik see tehti Ukrainas," ütles Zelenskõi.

Ta lisas, et Ukraina ehitab taas oma rakette ja toodab esimest korda üle miljoni drooni aastas.

Zelenski: Ukraina teeb uuel aastal kõik Venemaa peatamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas teisipäeval, et tema riik rakendab 2025. aastal kõiki vajalikke meetmeid ja võitleb selle eest, et teha lõpp Venemaa ligi kolm aastat kestnud täiemahulisele sõjale.

"Olgu 2025. aasta meie aasta," ütles Zelenski pöördumises rahvale vahetult enne uue aasta saabumist. "Me teame, et rahu ei anta meile kingina, vaid meil tuleb teha kõik selleks, et peatada Venemaa ja lõpetada sõda."

Zelenski sõnul tuleb Ukrainal võidelda nii lahinguväljal kui ka võimalike rahuläbirääkimiste laua taga.

"Uue aasta igal päeval pean mina ja me kõik võitlema Ukraina eest, mis on piisavalt tugev," ütles president. "Ainult sellist Ukrainat austatakse ja kuulatakse. Seda nii lahinguväljal kui ka läbirääkimiste lauas."

Ta tänas kõiki, kes olid 2024. aastal Ukraina kõrval - partnereid, liitlasi, sõpru, liidreid, samuti Ukraina relvajõude, valitsust, regioone ja vabatahtlikke. "Aitäh kõigile, tänu kellele Ukraina vastu peab," ütles Zelenski.

Ta rõhutas, et Ukraina saab Euroopa Liitu ja kunagi ka NATO-sse ning tugevdab allianssi.

Zelenski puudutas oma pöördumises ka Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja. Zelenski märkis, et usub, et USA seisab Kiieviga võitluses Venemaa vastu. Ta meenutas vestlusi ametist lahkuva presidendi Joe Bideni ja valitud presidendi Donald Trumpiga ja lisas, et kõik toetavad Ukrainat.

"Mul ei ole kahtlust, et uus Ameerika president tahab ja on suuteline saavutama rahu ja lõpetama (Vene režiimi juhi Vladimir) Putini agressiooni," ütles ta.

"Ta saab aru, et esimene ei ole võimalik ilma teiseta. See ei ole tänavakaklus, kus kahte poolt peab rahustama. See on täiemahuline agressioon hullunud riigi poolt tsiviliseeritud riigi vastu. Ja ma usun, et koos Ameerika Ühendriikidega oleme me võimelised jõuks, mis on vaja Venemaa õiglase rahuni sundimiseks," ütles Zelenski.

Ukraina tõi okupeeritud Hersoni oblasti piirkonnast tagasi neli last

Ukraina tõi Hersoni oblasti okupeeritud alalt tagasi neli ukraina last, nende seas kaks poissi ja kaks tüdrukut vanuses kolm kuni 17 eluaastat.

"Igaüks neist on talunud kogemusi, millega ükski laps ei peaks eales silmitsi seisma: Venemaa terrorit, ähvardusi ja sugulaste ülekuulamisi," ütles Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Produkin.

Alates 2022. aasta veebruarist on Venemaa okupeeritud Ukraina aladelt Venemaale ja Venemaa kontrollitud aladele Ukrainas röövitud ligikaudu 20 000 Ukraina last.

Ukraina parlamendi inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi hinnangul on Venemaa ebaseaduslikult üle piiri viinud 150 000 Ukraina last, lasteombudsmani Daria Herasõmtšuki hinnnangul on selliseid lapsi 200 000 kuni 300 000.