Trumpile kuuluva hotelli ees plahvatas Muski firmas toodetud auto

Las Vegase politsei ja Clarki maakonna tuletõrjeosakonna ametnikud ütlesid pressikonverentsil, et sõidukis hukkus inimene ja nad töötavad surnukeha kättesaamise nimel.

"Veel seitse läheduses viibinud inimest said kergemaid vigastusi ja viidi ravile haiglasse," seisis politsei teadaandes.

Maakonnavõimude pressiesindaja kinnitas avalduses, et põlengust majutusasutuse Trump International Hotel juures teatati kell 8.40 hommikul.

"Ma tean, et teil on palju küsimusi. Meil pole aga veel palju vastuseid," ütles Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) Las Vegase osakonna eriagendi kohusetäitja Jeremy Schwartz pressikonverentsil.

Elon Musk's dumb idea — the Cybertruck — exploding in front of a Trump hotel is the ultimate metaphor for the next four years. pic.twitter.com/TPJZsay9bh