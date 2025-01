Zelenski: gaasitransiidi peatamine on Venemaa üks suurimaid kaotusi

"Kui Putinile enam kui 25 aastat tagasi Venemaa juhtimine usaldati, ületas aastane gaasitransiit läbi Ukraina 130 miljardit kuupmeetrit. Täna on see null. See on Moskva üks kõige suuremaid lüüasaamisi. Venemaa kaotas energiat relvana kasutades ja küünilise väljapressimisega ühe tulusaima ja geograafiliselt ligipääsetavama turu," ütles Zelenski kolmapäeval.

Ukraina presidendi sõnul on enamik Euroopa riike muutusega kohanenud.

"Meie ühine ülesanne on täna toetada Moldovat energiareformis. Peame samuti ületama mõne Euroopa poliitiku hüsteeria, kes eelistavad läbipaistvale energiapoliitikale maffialaadseid skeeme Moskvaga," seletas Zelenskõi.

Ukraina võimud loodavad ka Ameerika gaasi tarnimise suurenemisele Euroopasse, millest on juba rääkinud USA valitud president Donald Trump.

"Koostöö ja maksimaalne pakkumine partneritelt toovad kaasa mugavamad hinnad turul. Mida rohkem on turul saadaval Euroopa tõeliste partnerite gaasi, siis seda kiiremini likvideeritakse viimased järelejäänud tagajärjed, mille tõi kaasa Euroopa sõltumine Venemaast," märkis Ukraina riigipea.

Ukraina peatas 1. jaanuaril kell 7 riikliku julgeoleku kaalutlustel Vene gaasi transiidi oma territooriumi kaudu.

Moskva ja Kiiev kinnitasid, et aastakümneid kestnud Vene gaasi tarned läbi Ukraina Euroopasse on lõppenud. Vene gaas on läbi Ukraina kulgevate torude kaudu Euroopasse jõudnud alates Nõukogude Liidu lagunemisest 1991. aastal.

Kiievi otsustas aga 31. detsembril lõppenud lepingut 2022. aastal alanud Venemaa täiemahulise sõja tõttu mitte pikendada.

Zelenski ütles eelmisel nädalal, et Kiiev ei lase Moskval teenida ukrainlaste verelt veel miljardeid.

2023. aastal moodustas Vene gaas alla 10 protsendi Euroopa Liidu gaasiimpordist. Enne Ukraina sõja algust 2021. aastal oli osakaal 40 protsenti.

"Me peatasime Vene gaasi transiidi, see on ajalooline sündmus," ütles Ukraina energiaminister Herman Haluštšenko.

Euroopa gaasihinnad tõusid teisipäeval esimest korda üle aasta 50 euroni megavatt-tunni kohta, kuna Ida-Euroopa ostjad valmistusid tarne peatumiseks.

Euroopa Komisjon on kinnitanud, et Vene gaasitarnete peatumine Euroopa Liidule olulist mõju ei avalda.

Ühendkuningriik andis F-16-ga lendamiseks väljaõppe 200 Ukraina piloodile

Ühendkuningriigis said 200 Ukraina lendurit F-16 hävitajate kasutamiseks vajaliku ettevalmistuse, teatas kolmapäeval Briti saatkond Ukrainas sotsiaalmeedias tehtud avalduses.

"200 Ukraina lendurit said enne hävitajatega F-16 lendamist Ühendkuningriigis vajaliku põhilise ettevalmistuse," seisis teadaandes.

Ukraina merevägi teatas, et hävitas eelmisel aastal üle 37 000 Vene drooni

Ukraina mereväeüksused hävitasid 2024. aastal üle 37 000 Venemaa drooni, teatas merevägi kolmapäeval 1. jaanuaril.

Hävitatud droonide koguarvust suurema osa moodustasid 35 670 FPV-drooni. Samuti tegi Ukraina merevägi kahjutuks 1140 ründedrooni, 192 operatiivtaktikalist drooni ning 164 Iraani päritolu Shahed-drooni.

Ukraina merevägi hävitas möödunud aastal ka ka viis Vene laeva ja 458 veesõidukit.

Venemaa droonirünnakud kogu Ukrainas tõusid 2024. aasta viimastel kuudel rekordtasemele ning Ukraina hinnangul on Moskva eesmärk uuel aastal mehitamata õhusõidukite tootmist veelgi suurendada. Droonirünnakud on sihikule võtnud Ukraina elurajoonid ja kriitilise energiataristu.

Ukraina väed on omakorda võtnud sihikule Venemaa sõjalised rajatised ja varustuse nii Venemaal kui ka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina piirkondades.

Ukrainas toodetud meredroon Magura V5 hävitas 31. detsembril esimest korda sõjaajaloos õhus lendava objekti, Venemaa helikopteri Mi-8. Hilisemate teadete kohaselt võidi selle aktsiooni ajal kahjutuks teha isegi kaks Vene kopterit.

Ukraina ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi sõnul kandsid Vene väed 2024. aastal suuri kaotusi. Eelmisel aastal sai surma või haavata umbes 427 000 Vene sõdurit, ütles ta.