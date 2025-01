Jõhvis avati Virumaa esimene toiduringluskapp

Jõhvis avatud toiduringluskapi eesmärgiks on see, et võimalikult vähe toitu jõuaks prügikasti.

Söögikõlbliku toidu jagamiseks mõeldud toidukapp paikneb Jõhvi hariduslinnaku serval. Kapi külmikuosa saab jahutamiseks energiat päikesepaneelidest.

"Me loodame, et inimesed hakkavad siia tooma toitu, mis neil üle jääb, ja nad ei viskaks seda ära. See toit peab olema söögikõlblik, see ei tohi riknenud olla. Miks mitte siia suppi tuua, panna see karpi, kirjutada peale koostisosad ja kuupäev, millal see on valmistatud. Tuua see siia ja loota, et keegi päästab selle ära süües," ütles üks Jõhvi toiduringluskapi eestvedajatest Merike Puusepp.

Kõik soovijad saavad kappi ööpäev ringi kasutada. "Sinna panna toitu ja sealt võtta toitu. See on mõeldud kogukonnale. See pole sotsiaalprojekt, vaid see on mõtteviisi projekt, kus me tahame inimesteni viia seda mõtet, et toit ei tohiks leida teed prügikasti, vaid me peaksime tarbima ja ostma täpselt nii palju, kui me jõuame tarbida," sõnas Puusepp.

Jõhvi kapi avamiseks andis julgust teiste samalaadsete toidujagamiskappide positiivne kogemus, ütles Merike Puusepp.



"See on Eestis 13. toidukapp ja inimesed on võtnud selle vastu väga positiivselt. Õnneks on meie seas palju inimesi, kes tahavad säästa ja kellel on mõtteviis võimalikult säästvalt elada. Meil on olemas nii toetusgrupp kui vabatahtlike grupp."

Jõhvi toiduringluskapp läks maksma 7000 eurot.