Prantsusmaa väed taanduvad Elevandiluurannikult

Prantsuse vägede lahkumisest teatas Elevandiluuranniku president Alassane Ouattara.

"Võime olla uhked oma sõjaväe üle, mida on nüüdseks tõhusalt moderniseeritud. Just selles kontekstis oleme otsustanud Prantsuse vägede kooskõlastatud ja organiseeritud väljaviimise Elevandiluurannikult," teatas Ouattara.

Vaatlejad peavad Ouattarat üheks Prantsusmaa suurimaks liitlaseks Lääne-Aafrika piirkonnas, vahendas Financial Times.

Ouattara on varem kritiseerinud Mali võimude tegevust, viimased pöördusid Venemaa rahastatud palgasõdurite poole.

Ouattara peaks aga taotlema neljandat ametiaega ning Prantsuse vägede lahkumine oleks talle poliitiliselt kasulik, kuna regioonis kasvavad Prantsuse-vastased meeleolud.

Prantsusmaa kaitseministeerium teatas, et Pariis teeb koostööd Elevandiluurannikuga, et baas jaanuari lõpuks üle anda. Samas jätkatakse kahepoolset sõjalist koostööd.

Elevandiluurannik ise on Prantsusmaa endine koloonia, mis sai iseseisvuse 1960. aastal. Sajandi alguses sekkus Prantsusmaa oma endise koloonia kodusõtta ning suurendas siis riigis oma sõjalist kohalolekut. Riik on praegu palju stabiilsem, kui teised endised Prantsuse kolooniad, nagu Mali ja Niger.

Ouattara hiljutine teadaanne on aga viimane märk sellest, et Prantsusmaa sõjaline kohalolek Aafrikas väheneb. Ka Prantsuse president Emmanuel Macron on varem tunnistanud, et riik vähendab oma sõjalist kohalolekut Aafrikas.

Prantsusmaa üle sajandi kestnud sõjaline kohalolek Saheli piirkonnas väheneb nüüd üha kiiremas tempos. Nii Tšaad kui ka Senegal on viimaste kuude jooksul vähendanud sidemeid Prantsusmaaga.

Senegali president Bassirou Diomaye Faye teatas hiljuti, et sel aastal lahkuvad kõik välisväed riigist. Eelmisel nädalal andis Prantsusmaa üle baasi Tšaadis.

Prantsusmaa on viimaste aastate jooksul toonud ära oma väed veel Malist, Burkina Fasost ja Nigerist.