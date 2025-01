Koolid tervitasid uut aastat võrkpalliturniiriga

Uue aasta algus on traditsiooniliselt olnud õpetajatele ja koolide töötajatele sportlik. Nii ka tänavu, kui ligi 300 inimest Eesti koolidest kogunes Tartu Ülikooli spordihoonesse, et maha pidada kahepäevane uue aasta tervitusturniir võrkpallis.

1980. aastate keskpaigast alates on õpetajad ja muud ametimehed Eesti erinevatest koolidest moodustanud võistkondi, et pidada aasta alguses maha omavaheline võrkpalliturniir.

Tänavusele turniirile mahtus 35 segavõistkonda ehk ligi 300 inimest Eesti koolidest. Võistkondades on nii uusi tulijaid kui ka vanu tegijaid. Nii näiteks on mõni mees turniiridel osalenud üle 30 aasta.

"Mida sa muud vaheajal ikka teed, koos õpetajatega n-ö tiimitunnet luua. Kord nädalas teeme trenni ka. Seal küll ei ole alati kohal need samad, kõik ei saa tulla, kes on siin meil n-ö eliitvõistlusel väljas, aga kord nädalas saame kokku," rääkis Nõo reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja.

Mängijate hulgas on neidki, kes õpetajaametist küll praeguseks loobunud, kuid sidet turniiriga katkestanud pole.

"Teate see on nii äge turniir, siin kõik need tuttavad, koolide tuttavad, erinevad direktorid mängivad, vallavanemaid on – see ikkagi toob (võistlema), see melu ja see ühine koosolemine. Nii et hästi kihvt turniir," rääkis Jüri kooli võistkonna liige Triin Kaas.

Pall on siiski ümmargune ja mängus medalite peale võib ette tulla igasuguseid juhtumeid.

"Nagu hasardis ikka, vahepeal on kohtunik süüdi, vahepeal on kaasmängija süüdi, vahepeal teeb vastane midagi liiga hästi. Siin näiteks, kuna on segavõistkonnad, siis meil esimeses mängus vastane nõudis viite punkti, kui meie liiga tugevasti nende naismängija pihta lööme. Kui medalid on mängus, siis keegi niisama platsi peale ei lähe," rääkis Spordiklubi Duo tegevjuht, ürituse korraldaja Hendrik Rikand.

Turniiri võitjad selguvad Tartu Ülikooli spordihoones reedel.