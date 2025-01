Oluline reedel, 3. jaanuaril kell 5.50:

- Venemaa ründas Ukrainat droonidega;

- Ukraina andis ülitäpse löögi Kurskis asuva Vene komandopunkti pihta;

- Zelenski loodab Trumpiga kohtuda pärast ametisseastumist.

Venemaa ründas Ukrainat droonidega

Venemaa ründas ööl vastu reedet Ukrainat droonidega ning ka riigi pealinnas Kiievis kõlasid õhuhäire sireenid.

Ukraina andis ülitäpse löögi Kurskis asuva Vene komandopunkti pihta

Ukraina sõjaväelased teatasid, et andsid neljapäeval ülitäpse löögi Kurski oblastis asuva Vene komandopunkti pihta. Rünnak toimus Marino asula lähedal, mis jääb rindest umbes 30 kilomeetri kaugusele.

Venemaa armee väitis, et riigi õhutõrje tulistas piirkonnas alla neli Ukraina raketti. Kohalik kuberner väitis, et Ukraina löögid kahjustasid kortermaja muid hooneid, vahendas Reuters.

Zelenski loodab Trumpiga kohtuda pärast ametisseastumist

USA presidendiks valitud Donald Trump kinnitas Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et nende kohtumine on esimeste seas pärast tema ametisseastumist 20. jaanuaril, vahendas uudistekanal Ukrinform.

Ukraina liider ütles seda intervjuus meediavõrgustikule United News.

"Trump ütles mulle meie vestluse ajal telefonis, et üks esimesi visiite, mida ma ootan, on teie oma. Sõja lõpetamine on minu jaoks prioriteet ja ma teen selle teoks. Seega usun, et kohtume pärast tema ametisseastumist," rääkis Zelenski.

Samuti avaldas president lootust, et pärast Trumpi ametisseastumist hakkavad USA ja Ukraina tegema koostööd sõja aktiivse faasi lõpetamiseks.

Zelenski märkis ka, et Trumpi prioriteedid, mis põhinevad tema valimiskampaanial ja avalikel väljaütlemistel, keskenduvad tõenäoliselt siseprobleemidele, kuid rahvusvahelised jõupingutused keskenduvad Lähis-Idale ja Ukrainale.

Zelenski ütles samuti, et USA presidendiks valitud Donald Trumpi ettearvamatus võib aidata lõpetada sõda Venemaaga. Zelenski sõnul võib Trump saada isegi otsustavaks Venemaa peatamisel.

"Trump on väga tugev ja ettearvamatu ning ma tõesti tahaksin, et president Trumpi ettearvamatus kehtiks ka Venemaa suhtes. Usun, et ta tõesti tahab sõja lõpetada," rääkis Ukraina liider.