CDU suur edu Saksa erakondade reitingutabelis püsib

CDU toetus on 32 protsenti, populaarsuselt teine on samuti opositsiooni kuuluv parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mille toetus on ligi 18,6 protsenti, vahendas Financial Times.

Kantsler Olaf Scholzi Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) toetus on 16,1 protsenti ja roheliste toetus on umbes 13,1 protsenti. Vabasid Demokraate (FDP) eelistab 3,8 protsenti valijatest.

Endise kommunisti Sahra Wagenknechti vasakpopulistlik partei BSW on viimasel ajal populaarsust veidi kaotanud ning BSW toetus on nüüd 5,6 protsenti.