Surjus ohustab Reiu jõe üleujutus hooldekodu ja majapidamisi

Pärnumaal Saarde vallas on üle kallaste ajanud Reiu jõgi tekitanud piirkonnas üleujutusalasid. Päästeamet on veetaseme tõusu korral valmis Surju hooldekodu evakueerimiseks.

Päästeameti praeguse info järgi on Reiu jõe veetaseme järsk tõus tekitanud suurema üleujutuse Surju keskuses, Metsaääre–Tõitoja tee piirkonnas ning Metsaääre külas ja Rabakülas.

Päästeameti lääne päästekeskus on koondanud üleujutuse tagajärgedega tegelemiseks staabi, koostööd tehakse Saarde valla kriisikomisjoniga. Droonide abil selgitatakse üleujutusala ulatust, teede läbitavust ning võimalikke abivajajaid.

Surju hooldekodus rakendatakse täiendavaid abinõusid, et tagada hooldekodu elanike ja töötajate ohutus ning ollakse valmis võimalikuks evakuatsiooniks Surju koolimajja.

Üle on ujutatud Miku ja Laadi tee, kust kaudu enam läbipääsu ei ole. Vallavalitsuse spetsialistid on kontakteerunud üleujutuse piirkonda jäävate eramute omanikega, kelle hulgas abivajajaid reedel enne kella 14 ei olnud. Laadi hüdromeetriajaama andmeil on kella 12 seisuga veetase püsinud stabiilsena.

Kui üleujutuse tagajärjel ei ole enam võimalik kodust välja pääseda ja ohtu satub elu või tõsisemalt eluga toimetulek, siis palub päästeamet sellest teada anda hädaabinumbril 112.