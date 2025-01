Silmakliiniku patsientidel on loetud päevad kahjunõude esitamiseks

Detsembrist alates kehtib Eesti uus ravivigade hüvitamise kord. Nii on neil 20 inimesel, kes 11. detsembril pärast protseduuri Turmani silmakliinikus said tüsistuse, veel nädalajagu päevi aega, et esitada avaldus ravivea eest hüvitise saamiseks.

Turmani silmakliiniku 20 patsiendil, kes käisid 11. detsembril saamas igakuist silmasisest süsti, tekkis põletik ning nad vajasid erakorralist operatsiooni Ida-Tallinna keskhaiglas.

"Suhteliselt tihti tehtud Avastini süsti järgselt tekkis ühel päeval 20 patsiendil põletik endoftalmiit. Selline hulgijuhtumite arv on esmakordne," rääkis kliiniku silmaarst Triin Pähn, kelle sõnul on tegu tüsistusega, mida ikka aeg-ajalt ette tuleb.

Kliinik teavitas tüsistustest kohe Ida-Tallinna keskhaiglat ning suunas sinna kõik tüsistuse saanud patsiendid. Samuti registreeriti vahejuhtum terviseameti hallatavas patsiendi ohujuhtumite andmebaasis ning amet algatas järelevalvemenetluse, mis võib lõppeda kas sunniraha määramise või ettekirjutusega.

"Meil on kahtlus, et selle ravimi ettevalmistamisel või protseduuri läbiviimisel ei tagatud protseduuriks vajalikku steriilset keskkonda ehk ametlik sõnum on, et aseptiline keskkond ei olnud tagatud," rääkis terviseameti juht Birgit Lao.

Turmani kliinikul on olemas vastutuskindlustusleping ja tüsistuse saanud patsientidel on õigus nõuda tervisekahju hüvitamist. Silmaarsti sõnul teavitasid nad sellest võimalusest ka patsiente, Pähna sõnul rehmas vaid üks patsientidest käega, et tema küll avaldust tegema ei hakka.

Terviseameti juhi sõnul tuleb kahjuteade esitada kindlustusfirmale nelja nädala jooksul alates kindlustusjuhtumist teadasaamisest ehk praegu on inimestel veel nädalajagu päevi aega seda teha.

Kindlustusfirma PZU ütles oma kirjalikus vastuses ERR-ile, et nüüd tuleb hinnata, kas tegu on kindlustusjuhtumiga. Antud juhtumeid ei saa kindlustus kommenteerida, sest tegemist on inimeste terviseandmetega.

Silmasisesed süstid on igapäevane protseduur, mida teevad vastava väljaõppe saanud õed. Ida-Tallinna keskhaigla silmakirurgiakeskuse juhataja Janika Jürgens ütles, et kuigi iga silmasisese süsti puhul on risk tüsistusteks, siis nii ulatuslikku tüsistuste teket pole Eesti varem olnud.

"Silmasisese põletiku esmane ravivõte on võimalikult kiiresti patsiendid ära opereerida, sest see põletik on kinnises ruumis ehk klaaskeharuumis ja see bakter, mis sinna satub või see tekitaja, see põhjustab väga tugeva põletiku, kahjustab kõiki silmastruktuure," rääkis Jürgens.

Jürgensi sõnul on tegu ühe keerulisema silmaoperatsiooniga ja reede pärastlõunal alanud operatsioonide maraton lõppes alles laupäeva õhtul. Opereeris neli kirurgi ning kokku tehti 21 lõikust, sest paaril patsiendil tuli opereerida mõlemat silma. Vaid üks nakatunutest ei vajanud operatsiooni.

"Kuidas ja kui kiiresti kellelgi nägemisteravus paraneb, veel on vara öelda, aga suure tõenäosusega saavad kõik patsiendid ikkagi tagasi selle nägemise, mis neil oli süstimise hetkel. Paremaks nägemine selle operatsiooni ja raviga kindlasti ei lähe," ütles Jürgens.

Patsiendi ohujuhtumite infosüsteemis on esimese kahe jooksul tehtud 200 sissekannet, peamiselt on tegu haiglatega, aga ohujuhtumist on teada andud ka paar perearsti ja üks hambaarst.