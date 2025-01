Transpordiamet hoiatab: Saare- ja Pärnumaale toob lumi keerulised teeolud

Öösel sajab lund ja tuiskab, eriti tugev on lumesadu Edela-Eestis. Tihedas lumesajus ja tuisus on nähtavus teedel halb ning liiklusolud on keerulised. Transpordiamet soovitab selles piirkonnas sõidud võimalusel edasi lükata laupäevale.

Reede pärastlõunal sajab lund Eesti põhja- ja edelaosas. Teekatted põhi- ja tugimaanteedel on Põhja- ja Lõuna-Eestis lumised ja jäised ning Kesk-Eestis paiguti kinnisõidetud lumega või soolamärjad. Temperatuurid on kõikjal miinuspoolel. Tihedas lumesajus on nähtavus piiratud ning on mõistlik hoida pikivahet.