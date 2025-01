Läti võtab kohalikel valimistel kasutusel uued hääletussedelid

Läti keskvalimiskomisjon (CVK) võttis reedel vastu otsuse kuulutada välja 7. juunil toimuvad kohalike omavalitsuste valimised, kirjutab LSM. Valimistel on kasutusel uued hääletussedelid.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad iga nelja aasta tagant juuni esimesel laupäeval.

2025. aasta kohalikel valimistel võetakse kasutusele uued hääletussedelid.

Muutub hääletamissedelite visuaalne välimus ja täitmise tingimused. Peamised muudatused puudutavad valijaid, kes soovivad kandidaati esile tõsta või avaldada negatiivset suhtumist nimekirjas oleva kandidaadi suhtes. Varem oli kohustuslik märkida plussmärgiga kandidaadid, keda valija eriti eelistas, ja läbi kriipsutada need, keda valija ei pooldanud.

Uue mudeli kohaselt on iga kandidaadi nime juures kaks erinevat värvi lahtrit ning valija saab märkida rohelisse linnukese, kui ta toetab mõnda kandidaati, või teise punasesse linnukese, kui ta leiab, et konkreetne kandidaat on vastuvõetamatu.

Hääletussedelite muudatus on vajalik automaatse häälte lugemise tagamiseks tulevastel valimistel ja ka rahvahääletustel. Seega kasutatakse sama tüüpi sedelit 7. juunil toimuvatel kohalikel valimistel, 2026. aasta parlamendivalimistel ja 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistel.