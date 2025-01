Trump valis oma suursaadikuks Eestis siin sündinud juristi

Ametikoht nõuab senati kinnitust, kuid vabariiklaste kontroll kongressi ülemkoja üle peaks muutma sellise heakskiidu saamise suhteliselt lihtsaks, tõdes otsusest teatanud väljaanne Politico.

Siiski võib see nimetamine pälvida tavapärasest rohkem tähelepanu, sest Venemaaga piirnev Eesti on üks Euroopa riike, kes kõige häälekamalt väljendavad vajadust kaitsta Venemaa sissetungi vastu võitlevat Ukrainat, märkis Politico

Trumpi reedeõhtuse teate kohaselt on Pipko esindanud USA huve Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas (EBRD) ning Venemaa Ameerika Ettevõtlusfondis. Samuti on ta esindanud USA ettevõtteid ja pidanud läbirääkimisi projektide üle Euroopast Aafrikani. Tema töö on hõlmanud ka sanktsioonide jõustamist.

Pipko osales 2009. aastal kosmeetikakuninganna ja omanimelise kaubamärgi looja Estée Lauderi poja Ronald S. Lauderi partnerina kavas investeerida Tallinna linnahalli enam kui miljard krooni. Algatuse taga olnud USA ettevõtte Tallinn Entertainment LLC teine kolmandik kuulus investeerimisühingule GF Capital Management & Advisors ja kolmas osaline oli finantsnõustamisega tegelev äriühing Remi International, mille enamusaktsionär on Roman Pipko, kirjutas Postimees toona. Pipko on sündinud ja kasvanud Eestis ning osalenud juristi ja pankurina nii Kesk- kui Ida-Euroopa äritegevuses, sealhulgas nõustanud erinevaid tehinguid Eestis, lisas leht.

"Roman on sündinud ja kasvanud Eestis. Tal on laialdased kogemused välisriikide valitsustega suhtlemisel, ta on esindanud USA huve Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas ning Venemaa Ameerika Ettevõtlusfondis. Roman on koostöös USA valitsusasutustega esindanud Ameerika ettevõtteid, pidades läbirääkimisi projektidega Mongoolias, Aafrikas, Venemaal, Lääne-Euroopas ja oma kodumaal Eestis ning teinud koostööd välisriikide valitsustega USA sanktsioonide jõustamise alal. Roman on lõpetanud Columbia ülikooli ja Yale'i õigusteaduskonna. Seadusliku immigrandina on ta elanud Ameerika lubaduste järgi ja ma usun, et ta edendab oma uues rollis Ameerika huve," kirjutas ka Trump sotsiaalmeedias. "Õnnitlused, Roman!" lõpetas ta oma postituse.

I am pleased to announce the nomination of Roman Pipko to serve as the next United States Ambassador to the Republic of Estonia.



Roman was born and raised in Estonia. He has extensive experience in dealing with Foreign Governments, having represented U.S. interests in the…