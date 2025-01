Pühapäeval sajab kohati lund

Pühapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati sajab lund. Eesti põhjaservas on pilvi enam ja ka sajuhooge tihedamalt. Paiguti tuiskab. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, rannikul kohati kuni +1 kraadi.

Hommikul on pilves selgimistega, saartel ja läänerannikul vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8, iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 7, rannikul sooja kuni 1 kraad.

Ka päeval on pilvisus tihedaim just Eesti põhjaosas. Lund sajab kohati ning tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Kui esmaspäev on veel miinuskraadide ja lumesajuga, siis teisipäeval on juba sooja keskmiselt 3 kraadi. Pilvises taevas esineb ka selgimisi ning ennelõunal on kohati vähest lörtsi ja vihma oodata.

Kolmapäeval pilvisus veidi tiheneb ning mitmel pool sajab lund ja lörtsi, rannikul kohati vihma. Sooja on keskmiselt 1 kraad.

Neljapäevaks langeb temperatuuri keskmine 0 kraadi peale ning sademed tulevad alla lume ja lörtsina.