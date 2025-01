Lõuna-Venemaad tabas ulatuslik droonirünnak

Oluline 5. jaanuaril kell 7.00:

Drooniplahvatused Lõuna-Venemaal

Taganrogi linna kohal plahvatasid droonid ja sisse lülitatai õhuhäire, kirjutasid allikad X-is.

Air raid sirens and explosions in Taganrog early this morning. pic.twitter.com/NUwprtf1wQ