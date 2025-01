Ukraina: meie relvajõud alustasid Kurskis pealetungi

Oluline 5. jaanuaril kell 14.30:

- Meedia: Ukraina relvajõud liiguvad Kurskis edasi;

- Venemaa: lasime alla Ukraina lennuki MiG-29 ja 174 drooni;

- Öösel vastu pühapäeva tabas Lõuna-Venemaad droonirünnak;

- Zelenski: öösel Ukrainat rünnanud droonides oli üle 8000 välismaise osa;

- Zelenski palub Ramsteini kohtumisel abi õhutõrjes;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1730 sõdurit.

Meedia: Ukraina relvajõud liiguvad Kurskis edasi

Teadete järgi liiguvad Ukraina relvajõud Sudžast Bolšoje Soldatskoje küla poole. Rünnakule on kaasatud soomusmasinad, vahendas Nexta.

"Venelased on Kurski oblastis väga mures. Neid rünnati mitmest küljest ja see oli neile üllatus. Kaitsejõud töötavad," ütles riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andri Kovalenko.

Ka Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et Ukraina alustas vasturünnakut Kurskis.

"Umbes kell üheksa hommikul Moskva aja järgi (Eesti aja järgi kella kaheksa paiku), selleks, et peatada Vene sõjaväelaste edenemist Kurski suunal, alustas vaenlane vasturünnakut," märkis Venemaa kaitseministeerium.

Venemaa: lasime alla Ukraina lennuki MiG-29 ja 174 drooni

Venemaa sõjavägi teatas, et tulistas ööpäeva jooksul alla lennuki MiG-29 ja 174 Ukraina relvajõudude drooni, vahendas BNS Interfaxi.

"Venemaa õhu- ja kosmosejõudude hävitaja tulistas alla Ukraina õhuväe lennuki MiG-29. Õhutõrjesüsteemide abil saadi pihta kolmele Prantsusmaal toodetud juhitavale pommile, USA-s toodetud mitmikraketisüsteemist HIMARS lastud raketile ning 174 droonile," teatas Venemaa kaitseministeerium pühapäeval.

Samuti öeldi teadaandes, et Venemaa andis lööke Ukraina sõjaväelennuväljade taristule.

Drooniplahvatused Lõuna-Venemaal

Öösel vastu pühapäeva tabas Lõuna-Venemaad rünnak mitmetelt droonidelt, teatasid pealtnägijad sotsiaalmeediarakenduses X. Rostovis ja Belgorodi oblastis oli kuulda plahvatusi.

Taganrogi linna kohal plahvatasid droonid ja sisse lülitati õhuhäire, kirjutasid allikad X-is.

Air raid sirens and explosions in Taganrog early this morning. pic.twitter.com/NUwprtf1wQ