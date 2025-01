Läti arutab võimalikke muudatusi Airbalticus

Valitsusel on kavas kohtumised esmaspeval ja teisipäeval.

Poliitiline surve on kasvanud Airbalticu juhatusele – eriti tegevjuhile ja juhatuse esimehele Martin Gaussile – pärast selle nädala alguse teadet, et Airbalticu lennukipargi mootorite oodatust pikema hoolduse tõttu jäetakse ära tuhanded suvised lennud.

Uus segadus ettevõtte ümber, milles Läti riigile kuulub 97-protsendiline osalus, ähvardab samuti häirida paljuräägitud, kuid veel välja kuulutamata aktsiate esmast avalikku pakkumist (IPO).

See, mida valitsus lõpuks teha otsustab, jääb alles näha, kuid sellel võib olla IPO-le sügav mõju.

Majandusminister Viktors Valainis (Roheliste ja Põllumeeste Liit) on nõudnud tegevjuhtkonna muudatusi, sealhulgas Gaussi vallandamist, samas kui transpordiminister Kaspars Briškens (Progressiivsed) on selle asemel soovitanud lennufirma nõukogu (kes peaks juhtkonna tööd jälgima) tuleks üle vaadata, arvestades, et osa hiljutist teavet IPO edenemise kohta on pärit nõukogu liikme Klāvs Vasksi sotsiaalmeedia postitustest.

Ka kaks parlamendis opositsioonis olevat poliitilist jõudu on avaldanud toetust ettevõtte juhtkonna muutmisele.

Peaminister Evika Siliņa (Uus Ühtsus) omakorda ütles, et ootab transpordiministrilt pakkumist Airbalticu strateegilise arengu suunamiseks, sealhulgas visiooni ettevõtte juhtimiseks. Peaministri strateegilise kommunikatsiooni nõuniku Elīna Lidere teatel on Siliņa rõhutanud, et transpordiministeerium kui lennufirma kontrollpaki omanik peab täitma valitsuse seatud ülesandeid.

"Samuti on kapitaliühingu enda kohustus hinnata riske ning tegutseda majanduslikult hea ja hoolika omanikuna. Kuna oleme andnud teedeministrile poliitilise tegevusvabaduse, siis ootan temalt ettepanekut selle edendamiseks. küsimus, sealhulgas ettevõtte juhtimise osas," ütles Siliņa.