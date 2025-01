Austria kantsler astus ametist tagasi

Austrias võimuloleva konservatiivse erakonna juhtkond pidas pühapäeval kriisikoosoleku, kuna partei juht ja praegune kantsler Karl Nehammer teatas, et astub tagasi. Konservatiivid valisid partei ajutiseks juhiks senise peasekretäri Christian Stockeri.

Enam kui kaks tundi pärast kohtumise algust teatasid mitmed Austria meediaväljaanded, et Rahvapartei peasekretär Stockerist saab ajutine parteijuht.

Nehammer tegi lahkumisotsuse pärast seda kui kõnelused uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks ebaõnnestusid.

Sügisesed valimised võitis euroskeptiline ja Venemaa-sõbralik Vabaduspartei (FPÖ), kuid kolm erakonda – liberaalne NEOS, Rahvapartei (ÖVP) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SPÖ) – püüdsid ise valitsust moodustada, et FPÖ juht Herbert Kickl võimule ei pääseks. Reedel teatas aga NEOS, et loobus kõnelustest.

Arvamusküsitlused näitavad, et euroskeptilise FPÖ toetus on valimiste järel veelgi kasvanud. Vaatlejate sõnul suureneb tõenäosus, et Austria president Alexander Van der Bellen teeb nüüd valitsuse moodustamise ülesandeks FPÖ juhile Kicklile. President peaks pöörduma rahva poole hiljemalt pühapäeval.

Kantsleri kohalt tagasi astunud Nehammer ütles korduvalt, et tema partei ei moodustaks Kickliga valitsust, kuna Kickl olevat vandenõuteoreetik ja kujutaks endast julgeolekuriski. Samas ütles Nehammer, et suur osa Kickli parteist on ikkagi usaldusväärne.

Nehammeri järglane on suure tõenäosusega avatum koalitsioonile FPÖ-ga. ÖVP ja FPÖ vaated kattuvad mitmetes küsimustes, eriti aga ranges positsioonis immigratsiooni osas. FPÖ on isegi süüdistanud ÖVP-d tema ideede varastamises.

FPÖ võitis septembris toimunud Austria parlamendivalimised, kogudes ligi 29 protsenti häältest, kuid pole suutnud leida partnereid valitsuse moodustamiseks. Teiseks tuli ÖVP 26 protsendiga, neile järgnes SPÖ 21 protsendiga.

Arvamusküsitluste kohaselt on FPÖ toetus pärast valimisi veelgi kasvanud ning erakonna edumaa ÖVP ja SPÖ ees on enam kui 10 protsendipunkti.