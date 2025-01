Tallinn otsib võimalusi linnahalli ümbrusesse suvel rohkem elu tuua

Tallinna linnahalli ümbrusesse on plaanis kevadsuviseks perioodiks tuua müügitegevust või meelelahutusvõimalusi, et inimesed saaksid seal aega veeta, ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Külli Tammur.

Tammur rääkis ERR-ile, et linnaosavalitsuse ametnikega peetakse teisipäeval kitsamas ringis arutelu, mõtlemaks välja, mida saaks linnahalli ümbruskonnas ajutise lahendusena teha, et seal oleks suvel mõnus aega veeta.

"Et see oleks turvaline ja ka pimedas hiilijaid natuke eemale tõrjuda. Väga konkreetseid plaane ei ole, on mõeldud, kas saaks sinna müügitegevust, meelelahutust sarnaselt nagu Tartus suveperioodil Emajõe ääres," rääkis Tammur.

Võimalikud tegevused ei puudutaks tema kinnitusel siiski linnahalli ennast, vaid ainult selle ümbrust – võlvialuseid ja praegu tühjana seisvaid parklaid. Linnaosavanema sõnul loodetakse kohtumist kavandades, et linnahalli juures juba maikuust midagi toimuks.

"Põhimõtteliselt on selle alaga nagu iga teise linnale kuuluva alaga, et tuleb müüjate enampakkumine – kes tahab, käib oma mõtte välja, peab mingit tasu maksma ja meie roll on korraldada elektriühendused, tualetid, et keegi saaks tulla müüma või meelelahutust pakkuma või tänavakunsti tegema," loetles Tammur võimalusi.

Praegu on see kõik veel ideefaasis ja kokkulepe ala suvise elavadamisega ots lahti teha sõlmiti eelmise aasta lõpus. Lahenduse tahab linnaosavalitsus leida juba kevadsuviseks perioodiks.

Seda, kuidas linnahall laguneb, on Tammuri sõnul kahju vaadata.

"Paraku kõik tarastatud lagunevad hooned meelitavad sinna ka teatud kontingendi, kellega tekivad pahandused ja korrarikkumised ning ka inimestel on kõhe sealt mööda käia," lausus ta.

Linnaosavanema hinnangul oleks vägev, kui vähemalt osaliselt realiseeruks 2023. aasta novembris tutvustatud Merevisiooni kavand, mis ei välistanud linnahalli osalist või täielikku lammutamist, et luua sinna kontserdi- või konverentsikeskus. Kuidas aga muinsuskaitse mured lahendada, on Tammuri sõnul keeruline küsimus.