Kantsleri tagasiastumine avas Austria parempopulistidele ukse võimule

Austria kantsler astus hiljuti ametist tagasi ning järgmise koalitsiooni võivad moodustada parempopulistlik Vabaduspartei (FPÖ) ja praegu võimulolev konservatiivne Rahvapartei (ÖVP). Austria president Alexander van der Bellen ütles, et FPÖ ja ÖVP alustavad kõnelusi koalitsiooni moodustamiseks.

Austria kantsler ja ÖVP juht Karl Nehammer teatas eelmisel nädalal tagasiastumisest. Ta tegi lahkumisotsuse pärast seda kui kõnelused uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks ebaõnnestusid.

FPÖ ise saavutas sügisel peetud parlamendivalimistel esikoha. Seega esimest korda sõjajärgses ajaloos võitsid valimised parempopulistid.

FPÖ ei saavutanud aga täielikku enamust parlamendis ning vajab valitsuse moodustamiseks koalitsioonipartnerit.

Peavoolu parteid üritasid aga parempopuliste kantslerikohast eemal hoida ja liberaalne NEOS, Rahvapartei (ÖVP) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SPÖ) üritasid alguses ka valitsust moodustada. Selline tulemüür mõranes, sest NEOS loobus kõnelustest.

Kuna tulemüür mõranes, pidi president Alexander van der Bellen pöörduma parempopulistide poole. 2016. aastal Austria presidendiks valitud Alexander van der Bellen kohtus esmaspäeval ka FPÖ juhi Herbert Kickliga ning tegi talle ülesandeks uue valitsuse moodustamise.

"Rahvapartei (ÖVP) hääled, mis välistavad koostöö Herbert Kickli juhitava FPÖ-ga, on muutunud palju vaiksemaks. See omakorda tähendab, et võib avaneda uus tee, mida varem polnud," teatas Alexander van der Bellen.

Nehammeri järel ÖVP etteotsa kerkinud Christian Stocker tervitas viimast presidendi teadaannet. President ja tsentristlikud parteid ei taha kuulutada välja ka uusi valimisi, sest arvamusküsitlused näitavad, et FPÖ toetus on valimiste järel veelgi kasvanud. Valimistel oli FPÖ toetus 29 protsenti, praegu on erakonna reiting ligi 40 protsenti.

"Olukord pole lihtne. Peame tegema kõik endast oleneva, et vältida libisemist riikliku kriisi suunas," tõdes ÖVP tipp-poliitik ja Vorarlbergi piirkonna juht Markus Wallner.

ÖVP ja FPÖ kõnelused saavad olema keerulised, FPÖ on immigratsioonivastane ja islamivastane partei. Erakond ei pruugi toetada ka Moskva-vastaseid sanktsioone. FPÖ on maadelnud ka tõsiste natsisüüdistustega.

Samal ajal pole Austria majanduskasv vastanud rahva ootustele ja Kickli kodupartei nõuab nüüd kantslerikohta.

"Austria vajab praegu kantsler Kickli," teatas FPÖ.