Eesti, Läti ja Leedu rongifirmad käivitasid riike ühendava rongiliikluse

Rong Tallinnast Valgasse startis hommikul Balti jaamast kell 10.25 kolme Balti riigi lipu värvides paelad peegli küljes. Reisijad sõitsid valdavalt Tartusse ja mujale Eestisse, mõttele rongiga Tallinnast Vilniusse sõita, aga täielikult kriipsu peale ka ei tõmmatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vilniusse vist pigem läheks lennukiga," ütles rongireisija Lauri.

"Ma arvan, et ma teeksin kunagi selle reisi kindlasti ära, seda enam et ka Vilniuses ootab mind sõbranna. Aga eks ma ootan seda mugavuse paranemist, et piletid saaks ühest portaalist ostetud. Aga vähemalt see võimalus on suurepärane. Praegu ta on nagu selline seiklus," ütles Mari.

Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem ütles, et uus rongiliin võiks rohkem huvi pakkuda Kesk- või Lõuna-Eesti inimestele.

"Tallinnast tõenäoliselt, kes sõidavad, on fännid, aga me näeme suuremat potentsiaali Kesk- ja Lõuna-Eesti inimestel, et kasvõi Jõgevalt Siguldasse või Jelgavasse või Šiauliaisse sõita. Seal täna ühendust ei ole, või kui on, siis on ta oluliselt aeglasem kui see, mis täna inimestele võimalikuks saab," rääkis Betlem.

Tähistamaks esimest rongireisi, mis üle 30 aasta esmakordselt Balti riike ühendab, jagas Elron suupisteid, tavareisidel tuleb esialgu moonakott kaasa võtta. Ja tõepoolest reisil oli rongifänne nagu Tallinnast Riiga sõitnud perekond Arizonast.

"Rongid USA-s on väga ebatõhusad. Alati kui me tuleme Euroopasse, reisime me rongidega, sest see on meeldiv ja rahulik," ütles Scott.

"See on kõige lahedam asi üldse, me ei saa seda Ameerikas teha," lisas Amber.

Ja leidus neid, kellele see oli parim võimalus Riiga jõuda.

"Tegelikult, kui ma tulen Tapalt, siis on see ajaliselt mõttekas. Kui ma läheksin Tallinnast, siis buss ilmselt võidaks," ütles ka rongireisija Peteris.

Kui rongifirma näeb, et seda rongiühendust võiksid kasutada eelkõige Lõuna-Eesti inimesed, siis sellel esimesel sõidul jäi rong pigem tühjemaks Tartus, ehk et Tallinnast Tartusse tuli rohkem inimesi, kui edasi Valga ja Läti poole läheb.

"Ma arvan, et me peame andma natukene aega inimestele ikkagi harjuda sellega, me räägime täna esimesest reisist, esmaspäevane päev ja pühadejärgne aeg, nii et anname aega ja küll see asi tööle hakkab," ütles selle kohta Lauri Betlem.

Valgasse saabudes on trikk tulla õigelt poolt rongiuksest välja, kus seisab juba ootel Läti rong.

Edasi läheb sõit Riiga, kus toimub järgmine ümberistumine Leedu rongile. Ja Riia-Vilniuse liin on reisijatele juba tuttav ja rahvast täis. Sellega on aastaga tehtud 62 000 rahvusvahelist reisi, leedulased loodavad eestlaste arvelt lisa.

"Me arvame, et 20-25 protsenti reisijaid lisandub Tallinna tõttu. See on väga ilus linn ja sinna jõudmine autoga, eriti Vilniusest, võtab aega," ütles LTG Linki juhatuse esimees Kristina Meide.

Rongipilet Tallinnast Vilniusse maksab veidi üle 50 euro.