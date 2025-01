Biden keelas nafta ja gaasi puurimise pea kõigis USA rannikuvetes

Valge Maja teatas, et keeld puudutab kogu USA Atlandi ookeani ja Mehhiko lahe idaosa rannikut, Vaikse ookeani rannikut California, Oregoni ja Washingtoni osariigis ning Beringi mere põhjaosa, mis asub Alaska lähistel.

Meede ei takista energiafirmadel sõlmimast lepinguid Mehhiko lahe kesk- ja lääneosas, mis annab praegu ligi 15 protsenti USA naftatoodangust.

"Puurimine nendel rannikutel võib tekitada pöördumatut kahju kohtadele, mida me kalliks peame, see pole vajalik meie riigi energiavajaduse rahuldamiseks," teatas Biden.

Kuigi USA naftatootmine tegi tänavu taas uue rekordi, siis Bideni viimane samm piirab Trumpil ühe oma tähtsaima valimislubaduse elluviimist. Donald Trump astub ametisse juba 20. jaanuaril ning lubas valimiskampaania ajal järjepidevalt, et suurendab riigis naftatootmist.

Trumpi üleminekumeeskond jõudiski juba Bideni otsust kritiseerida ning väitis, et tegemist on poliitilise kättemaksuga. Trump ise väitis, et tühistab kohe ametisse astudes Bideni otsuse.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et tõenäoliselt kavatseb ka naftatööstus kohtus vaidlustada Bideni kehtestatud piirangud. Õigusteadlased aga leiavad, et Bideni korralduse tühistamine võib osutuda keeruliseks ning võib vajada kongressi õigusakti.