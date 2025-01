Droonid ründasid Venemaal Saratovi oblastis asuvat naftabaasi

Oluline kolmapäeval, 8. jaanuaril kell 5.55:

- Droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaal Saratovi oblastis asuvat naftabaasi;

- Deepstate: peaaegu kogu Kurahhove on Vene vägede poolt okupeeritud;

- Bideni administratsioon teatab viimasest suurest abipaketist Kiievile.

Droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaal Saratovi oblastis asuvat naftabaasi

Naftabaas asub Saratovi oblastis asuvas Engelsi linnas. Kohalike elanike teatel oli kosta vähemalt 25 plahvatust ja internetis avaldati mitmeid videolõike. Engelsi linna elanike sõnul puhkes naftabaasi piirkonnas suur tulekahju, vahendas Ukrainska Pravda.

Moments ago, Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Rosrezerv fuel storage depot in the city of Engels, Saratov Oblast.



The facility is violently burning. pic.twitter.com/hnAL4MiiaB