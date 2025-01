Oluline kolmapäeval, 8. jaanuaril kell 13.20:

- Droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaal Saratovi oblastis asuvat naftabaasi;

- Meedia: Ukrainlased jahivad Kurski oblastis Venemaa 810. merejalaväebrigaadi;

- Deepstate: peaaegu kogu Kurahhove on Vene vägede poolt okupeeritud;

- Bideni administratsioon teatab viimasest suurest abipaketist Kiievile.

Ukraina ründas droonidega Venemaal Saratovi oblastis asuvat naftabaasi

Ukraina sõjavägi ründas kolmapäeval Vene õhujõudude kasutuses olnud naftahoidlat sadade kilomeetrite kaugusel piirist Saratovi oblastis.

Naftabaas asub Saratovi oblastis asuvas Engelsi linnas. Kohalike elanike teatel oli kosta vähemalt 40 plahvatust ja internetis avaldati mitmeid videolõike. Engelsi linna elanike sõnul puhkes naftabaasi piirkonnas suur tulekahju, vahendas Ukrainska Pravda.

Moments ago, Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Rosrezerv fuel storage depot in the city of Engels, Saratov Oblast.



The facility is violently burning. pic.twitter.com/hnAL4MiiaB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 8, 2025

Ka Ukraina kindralstaap kinnitas teateid rünnakust.

"Ukraina kaitsejõud andsid löögi Engelsi naftahoidlale," teatas kindralstaap sotsiaalmeedias. "See naftahoidla varustas kütusega sõjaväelennuvälja Engels-2, kus paiknevad vaenlase strateegilised lennukid."

Plahvatuste järel puhkes hoidla territooriumil ulatuslik tulekahju.

Täpsem teave rünnaku tulemuste kohta selgub veel, lisas peastaap.

Rünnakuülesande täitsid Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse (HUR) üksused ja Ukraina relvajõudude droonivägi koostöös teiste kaitseväe üksustega.

"Naftabaasi tabamine tekitab tõsiseid logistilisi muresid Venemaa strateegilistele õhujõududele ja vähendab oluliselt nende võimet rünnata Ukraina rahumeelseid linnu ja tsiviilobjekte," märkis peastaap.

Sündmuskohal tegutsevad päästjad ja tuletõrjujad.

Ukraina on ka varem rünnanud Engelsis asuvaid Vene sihtmärke. Linn ise sai nime kommunistliku partei manifesti kaasautori ja Karl Marxi mõttekaaslase Friedrich Engelsi järgi.

Detsembri alguses ründasid ukrainlased Engels-2 sõjaväelennuvälja, kus asuvad strateegilised pommitajad, mis tulistavad rakette Ukrainasse.

HUR-i droonid on ka Saratovi naftatöötlemistehast varem rünnanud.

Meedia: Ukrainlased jahivad Kurski oblastis Venemaa 810. merejalaväebrigaadi

Ukraina vägi jahib Kurski oblastis järjekindlalt Venemaa 810. merejalaväebrigaadi, kirjutas portaal Unian kolmapäeval.

Ukraina peastaabi teatel sai teisipäeval täppislöögi tagajärjel kannatada 810. merejalaväebrigaadi staap Belajas, see on juba teine ​​rünnak brigaadi staabile kahe nädala jooksul.

Väljaande Forbes analüütik David Axe kirjutab, et on ebaselge, millist moona ukrainlased kasutasid, kuid Belaja asub Sudžast vaid mõnikümment kilomeetrit idas – seega on valikuvõimalusi palju, sest Ukrainal on lai valik kaugrelvi, alates lääne rakettidest kuni ründedroonideni.

"Ebaproportsionaalselt suure osa sellest tulejõust sai sissepiiratud 810. merejalaväebrigaad," märgib analüütik, meenutades, et ukrainlased olid varem andnud löögi brigaadi staabile Lgovis.

Seejuures varsti pärast Lgovi ründamist asus 810. merejalaväebrigaad lühikeseks puhkuseks Plehhovosse.

"2500-meheline üksus vajas hingetõmbeaega. Kurski vastupealetungi 810. merejalaväebrigaad ja selle sõsarüksus, traagilise saatusega 155. merejalaväebrigaad, olid pärast kaks kuud kestnud peamiselt ebaõnnestunud Kurski sillapea tormijookse tõsiselt ammendatud," märkis Axe.

Nii tõrjusid Ukraina relvajõud 7. jaanuaril Pogrebki kandis järjekordse 810. merejalaväebrigaadi rünnaku.

"Alates novembrist on Vene merejalaväelased saatnud Pogrebkisse vähemalt kaks 400-liikmelist pataljoni, kuid ei ole saavutanud muud kui kaotusi," rõhutas analüütik.

Ukrainlased lasid alla 41 Vene drooni 64-st

Ööl vastu kolmapäeva ründas Venemaa Ukraina ala 64 Shahed- ja teiste eri tüüpi droonidega, teatasid Ukraina õhujõud.

"Kella 09.00 seisuga kinnitati 41 Shahed-tüüpi ründedrooni ja muud tüüpi droonide hävitamine Poltava, Sumõ, Harkivi, Tšerkassõ, Tšernihivi, Žõtomõri, Dnipropetrovski, Mõkolajivi ja Kirovohradi oblastis," teatasid õhujõud.

Lisaks läks kahju tekitamata kohapeal kaotsi 22 vaenlase drooni, neist kolm lendas Venemaale tagasi ja üks Valgevenesse.

Deepstate: peaaegu kogu Kurahhove on Vene vägede poolt okupeeritud

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et peaaegu kogu Kurahhove linn on Vene vägede poolt vallutatud.

Moskva väitis juba paar päeva tagasi, et Vene väed vallutasid Ida-Ukrainas olulise logistikakeskuse Kurahhove. Kurahhoves elas enne sõda umbes 22 000 inimest, tegemist on tööstuslinnaga, kus asub elektrijaam ja veehoidla.

Bideni administratsioon teatab viimasest suurest abipaketist Kiievile

USA presidendi Joe Bideni administratsioon teeb neljapäeval teatavaks viimase olulise sõjalise abi paketi Ukrainale, seda osana kaitseminister Lloyd Austini visiidist Saksamaale, et kohtuda Kiievi partnerriikide esindajatega, teatasid teisipäeval kaks Ühendriikide kõrget kaitseametnikku.

Ametnikud ei avaldanud paketi suurust, kuid tõenäoliselt on see rohkem kui paar miljardit dollarit.

USA kaitseministri visiit Ramsteini õhuväebaasi jääb tema viimaseks kohtumiseks riikide rühmaga, mille ta organiseeris Ukraina kaitseks pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta 24. veebruaril täiemahulist sõda.

Need riigid on andnud Ukrainale ühtekokku rohkem kui 126 miljardi dollari väärtuses relvastust, sõjalist väljaõpet ja muud abi.

Abipaketid on sisaldanud miljoneid ühikuid laskemoona, hävituslennukeid, õhutõrjesüsteeme, droonitõrjesüsteeme, tanke, soomukeid ja muud sõjatehnikat.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1660 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 801 670 (võrdlus eelmise päevaga +1660);

- tankid 9714 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 20 205 (+16);

- suurtükisüsteemid 21 729 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1260 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1038 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 21 727 (+19);

- tiibraketid 3014 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 33 307 (+81);

- eritehnika 3681 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.