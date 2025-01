Neljapäev toob lörtsi- ja vihmahood

Neljapäeva öösel levib tihe lörtsi- ja lumesadu lääne poolt üle Eesti ida suunas, paiguti tuiskab. Lääne-Eestis sajab ka vihma. Edela- ja lõunatuule iilid ulatuvad 14, saartel ja rannikul 21 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, vaba veega rannikul kuni +4 kraadini.

Hommik on pilvine. Siin-seal sajab lörtsi, saartel ja mandri läänerannikul ka vihma. Puhub edela- ja lõunatuul iiliti 12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Päeval on sajuhooge lörtsi, lääne pool ka vihma, idas lumena. Õhtul on sajusid harvem. Edela- ja lõunatuule iile on 12, rannikul 17 meetrini sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, saarte rannikul kuni +4 kraadi.

Reede öö on suurema sajuta, rahulik ja karge. Päevaks jõuab lõuna poolt lume- ja lörtsisadu, tõuseb tuul ja algab tuisk.

Laupäeval jätkub tihe lume- ja lörtsisadu. Reede pärastlõunast laupäeva hilisõhtuni lisandub lund enam kui 20 sentimeetrit. Tugev tuul kuhjab veelgi kõrgemaid hangesid ja väiksemad teed võivad läbimatuks muutuda. Liiklusolud on väga halvad ja pikemad sõidud võiks võimaluse korral edasi lükata.

Pühapäev on mõnusam. Suurem sadu saab päevaks läbi, tuul tõmbub tasapisi tagasi ja õhk on -5 kraadi ümber.

Uue nädala juhatab sisse külm öö, päeva peale tõuseb edelatuul ja toob sooja, õhtu poole jõuab ka sadu.