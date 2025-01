Pärnus lähevad vanad jõulukuused linna haljasalade jaoks kompostiks

Pärnus käis neljapäeval usin töö, et kogumispunktidesse viidud kuused kokku koguda.

"Üle 100 kohe kindlasti. Siit tuleb veel juurde, siis ma arvan, et 200 tuleb täis. Tuleb veel, linnas tuleb veel juurde," rääkis Paikre prügila platsitöötaja Janek.

Kui konteiner on kuuski täis, liigutakse linnast välja Paikre prügila poole. Seal saavad kuused omamoodi uue elu.

"Kõik need kuused lähevad hakkurisse ja hakkurist tekkiv hake kasutatakse ära biojäätmete tugiainena ehk Pärnu linnas kokku kogutud toidu- ja haljastusjäätmete käitluses ja toodetakse sellest sertifitseeritud komposti," selgitas Paikre prügila operatsioonide juht Keit Nestor.

Neljapäeva lõunaks oli Paikresse jõudnud umbes pool kogumispunktidesse toodud kuuskedest.

Nestori sõnul jõudis nendeni eelmisel aastal kokku 4,2 tonni jagu kuusepuid.

"Ma kahtlustan, et sel aastal tuleb see number veidi suurem, sest inimesed on ilmselt toonud veidi rohkem jõulukuuski tuppa," lisas ta.

Neljapäeval kuused veel hakkemasinasse ei jõudnud, kuid lähiajal kindlasti.

Sellist kuuskede taaskasutust teeb Pärnu linn teist aastat. Varem pandi jõuludele punkt kuuskedest tehtud skulptuuride põletamisega.

"Kui me nad lihtsalt ära põletame, siis on tore pidu, ilus sündmus ja korraks sooja, aga komposti saame linnaruumis pärast väga edukalt kasutada," selgitas Pärnu avalike suhete juht Anu Juurma-Saks.