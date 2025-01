- Deepstate: Vene armee liigub Donetski oblastis edasi;

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et Vene armee liigub Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis edasi.

neljapäeval, 9. jaanuaril

- Ukraina erukindral rääkis prantslaste hävitajatest Mirage.

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et Vene armee liigub Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis edasi.

Vaenlane tungis edasi Toretskis, Peštšanojes, Vozdviženka lähedal, Baranovkas, Solenõis, Slavjankas, Petropavlovkas, Novoelizavetovkas ja Kurahhoves, teatas Deepstate.

Samal ajal jätkuvad ägedad lahingud Pokrovski lähedal. Linn on Ukraina vägede jaoks oluline logistiline sõlmpunkt ja see on olnud Venemaa pealetungi keskpunkt Donetski oblastis.

Pokrovski sõjaväeadministratsiooni juht Serhii Dobriak ütles, et Vene väed on linnast vähem kui kolme kilomeetri kaugusel. Umbes 7200 inimest on endiselt Pokrovskis, linnas pole elektrit ega vett, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina erukindral rääkis prantslaste hävitajatest Mirage

Ukraina relvajõudude endine peastaabi ülema asetäitja ja erukindral Ihor Romanenko rääkis kolmapäevases usutluses Prantsusmaa Mirage hävitajate üleandmise protsessist ja sellest, kuidas need Ukrainat aitavad, edastas uudistekanal UNIAN.

Mõnedel andmetel on mitu Prantsuse hävitajat juba Ukrainas.

"See on aga väga optimistlik versioon," ütles Romanenko.

Ukraina raadiole antud kommentaaris meenutas erukindral, et juunis alles arutati nende lennukite Ukrainale üleviimise teemat ning peagi algas pilootide ja inseneride väljaõpe ning lennukite endi moderniseerimine.

Romanenko lisas, et praegu loovutab Prantsusmaa Ukrainale kolm kuni kuus hävitajat ja peaks kokku andma kuni kümme. Need lubati kevadel kohale toimetada, kuid hiljem otsustati need anda juba 2025. aasta alguses.

Romanenko sõnul vaadati, kuidas Trump Putini osas käitub ja otsustati hävitajad anda 20.-21. jaanuariks, sest tulevikus võib Trump igasuguse abistamise lõpetada ja liitlasi survestada. Erukindrali sõnul pole Trump seni teinud avaldust selle kohta, millist lahendust sõjale näeb.