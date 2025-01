Elektrilevi suudab aastaga ilmastikukindlaks ehitada kuni 2000 kilomeetrit liine

Möödunud nädalavahetusel oli Viljandimaal ilus talveilm. Paraku ei pakkunud mahasadanud lumi rõõmu kõikidele, sest lumesadu ja tuul põhjustas vallas suure elektrikatkestuste laine – mõni asula oli elektrita paar tundi, mõnes kohas tuli ja läks vool vahelduva eduga terve nädalavahetuse jooksul ning generaatoritega tuli tagada veevarustust ja hoida töös katlamaju.

Põhja-Sakala vallavanema Karel Tölpi hinnangul pole elektriliinide ilmastikukindlaks muutmine väga edukalt kulgenud: "Kord on siit, kord sealt läinud, erinevad põhjused. [Aga] kindlasti on Elektrilevil siin mõttekohta kõvasti ja no riigil ka, et oleks siis rahastatud, et oleks võimalik investeerida. Nüüd me seda liiga kallist näeme siin kogu aeg, et oleks neid (kaableid - toim.) rohkem maasse pandud, siis neid muresid oleks tunduvalt vähem."

Elektrilevil on kokku veidi üle 60 000 kilomeetri liine. Kogu võrgust on ilmastikukindlaks praeguseks muudetud 75 protsenti, ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm: "Ilmastikukindlaid liine tuleb juurde iga-aasta selline circa 1000-2000 kilomeetrit. Eks siin tuleb arvestada sellega, et seni kuni võrgus on seda vanaaegset paljasjuhtmelist võrguosa, siis tormid ja suured lumesajud katkestusi kaasa toovad. Mida me saame öelda on see, et aasta aastalt lähevad asjad paremaks."

Piirkonniti eristuvad Harjumaa ja läänerannik koos saartega. Saartel on liinivõrk Härma sõnul tugevam kui Kesk-Eestis, sest tõenäosus suurteks tormideks on saartel suurem.

Harjumaa elektriliinide ilmastikukindlus läheneb aga 90 protsendile, räägib Härm: "Seal on loogika olnud see, et kui midagi võrgus juhtub, siis on elektrita kliente palju ja on fookus seal olnud. Kusjuures Läänemaa on see piirkond, kus on 65 protsenti võrgust ainult ilmastikukindel, aga seal oleme siis rohkem panustanud liinikoridoride hooldusesse ja laiendamisele, et ka see omab väga positiivset mõju rikete arvu vähendamisele."

Ilmastikukindlaks muudetakse elektrivõrku n-ö kombineeritud lahendusena ehk osa kaableid paigutatakse maa alla, osa on õhukaablid. Juurde loodav uus võrk on aga isoleeritud õhuliinina. Elektrilevi enda nägemuse järgi võiks kümne aasta pärast elektrivõrk olla ilmastikukindel vähemalt 85 protsendi ulatuses.

"See sõltub sellest, kui palju meil investeeringuteks raha on. Kui me tahaksime viia tänasest kõik oma võrgu maakaablisse, siis see maksaks 2,5 miljardit eurot, see on liiga kulukas. Küll aga oleme oma arengukavas näinud ette sellise optimaalse stsenaariumi, see eeldab investeeringuid kümne aastaga 1,6 miljardit ehk keskmiselt 160 miljonit eurot aastas ja siis me 2035. aastaks jõuame 90 protsendini võrgust, mis on ilmastikukindel," rääkis Härm.

Käesoleval aastal jääb Elektrilevi koguinvesteeringute maht 150 miljoni euro kanti, kuid selle raha eest tuleb näiteks välja vahetada ka alajaamasid ja tegeleda liitumisinvesteeringutega.

Riik on toetuslepingute kaudu Elektrilevile eraldanud üle 50 miljoni euro, millest osa raha on juba ka kasutatud, tõdes Härm.

"Sellest 13 miljonit läks saarte – Hiiumaa ja Saaremaa – võrgu arendamiseks, need investeeringud tänaseks on ka peaaegu kõik juba tehtud. Ja ülejäänud 38 miljonit on siis koos eurovahenditega ja selle arvelt siis üle Eesti ehitamegi ilmastikukindlat võrku ja suurendame ka võrgu läbilaskevõimet, et uued elektritootjad saaksid võrku tulla," rääkis Elektrilevi juht.