Riia lennujaama reisijate arv kasvas mullu seitse protsenti

Riia lennujaama kaubamaht ja reisijate arv jätkas mullu kasvamist. Novembris ja detsmebris ületasid need näitajad ka pandeemiaeelse taseme, vahendas LSM.

Detsembris kasutas Riia lennujaama ligi 582 000 reisijat, mida on 20 protsendi võrra rohkem kui 2023. aasta detsembris. Kuu jooksul toimus 5106 lendu ja veeti ligi 2000 tonni koguses kaupa.

Praegu tegutseb Riia lennujaamas 11 lennufirmat, talvehooajal saab sõita enam kui 85 sihtkohta.

Kaubaveo maht küündis 2024. aastal 18 500 tonnini, mida on kaks protsenti vähem kui 2023. aastal. Siiski on viimastel kuudel olnud märke, et ka kaubaliiklus näitab elavnemise märke.