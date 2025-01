Pakosta esitab riigi peaprokuröri kandidaadiks Astrid Asi

Seda kinnitas valitsuse pressikonverentsil Pakosta ise.

"See üks kõige parem kandidaat, kelle ma esitan, on praegune Harju maakohtu juht Astrid Asi, kes on varem ka töötanud prokuratuuris, kellel on kaks kõrgharidust, nendest teine IT-õigusest," rääkis Pakosta.

"Lisaks ma tooksin Astrid Asi puhul esile, et tal on pikk erasektoris töötamise kogemus praeguses Telias. Ja ta on väga tunnustatud kohtu juhina nii Narvast kui ka Tallinnast, mida näitab ka see, et ta on tegutsenud riigikohtu juures tegutsenud distsiplinaarkolleegiumis, ehk mõistnud õigust ka teiste kohtunike üle ja teda on selleks usaldatud," sõnas Pakosta.

Nüüd tuleb Pakostal saada kandidaadile ka riigikogu õiguskomisjoni heakskiit.

Esmaspäeval toimunud koalitsiooninõukogus käis Pakosta valitsusliidu partneritele Asi kõrval ka siseministeeriumi asekantsler Krista Aasa nime.

Astrid Asi omandas 2005. aastal õigusmagistri kraadi Akadeemias Nord. 2017. aastal omandas IT-õiguse magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

Enne kohtunikuks nimetamist töötas Asi prokuröri abina riigiprokuratuuri järelevalve ja rahvusvahelise koostöö osakonnas ning seejärel mõne kuu süüdistusosakonnas, ringkonnaprokurörina Põhja ringkonnaprokuratuuri majandus- ja korruptsioonikuritegude osakonnas ning justiitsministeeriumis karistusõiguse ja menetluse talituse juhatajana.

27. jaanuaril 2012 nimetas Eesti president Toomas Hendrik Ilves riigikohtu üldkogu ettepanekul Astrid Asi alates 1. märtsist 2012 esimese astme kohtunikuks. Ta asus tööle Viru Maakohtu Narva kohtumajja.

22. detsembril 2016 nimetas Eesti justiitsminister ta alates 2. jaanuarist 2017 Viru Maakohtu juhatajaks.

10. septembril 2020 nimetas Eesti justiitsminister ta alates 1. jaanuarist 2021 Harju Maakohtu juhatajaks.

Ta on Eesti Kohtunike Ühingu liige. Aastatel 2017–2020 oli ta riigikohtu juures asuva distsiplinaarkolleegiumi liige.