Lähipäevil levib lumesadu ja tuisk üle Eesti

Reede öö on pilves selgimistega. Kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, enne keskööd puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub tuul idakaarde. Külma on 1 kuni 7 kraadi, saarte rannikul paiguti 0 kuni +1 kraad.

Hommik on pilvine ning sajab lund ja lörtsi. Puhub ida- ja kirdetuul 5 kuni 12, Liivi lahe ääres puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, Virumaal kuni -5 kraadi.

Päeval laieneb lume- ja lörtsisadu lõuna poolt üle Eesti, pärastlõunal muutub sadu intensiivsemaks ja tuiskab. Mitmel pool tuleb sekka jäävihma ja on jäidet. Mandril puhub idakaare tuul 4 kuni 9, puhanguti 13, saartel ja rannikul kirdetuul 12 kuni 17, iiliti 24 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Nähtavus on halb ja teed libedad.

Laupäeval jätkub tugev lume- ja lörtsisadu mitmel pool. Tuul on endiselt tugev, seda eriti saarte lääneservas ja põhjarannikul ja oodata on tuisku ja lumelisa.

Pühapäeva öösel veel sadu jätkub, kuid pärast keskööd lääne poolt alates sadu lakkab. Pärastlõunal sajuvõimalus väheneb juba kõikjal, aga on pinnatuisku. Õhk läheb jahedamaks.

Esmaspäeva öö on sajuta, kuid päev toob vihma, lörtsi ja lund. Öine keskmine õhutemperatuur langeb -9 kraadini, päeval on -3 kuni +4 kraadi. Teisipäev tuleb soojem ja vihmasem.