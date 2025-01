Saare- ja Pärnumaa riigiteedel valitsevad rasked ilmaolud

Intensiivse lumesaju, tuisu ja libeduse tõttu on liiklus Saare- ja Pärnumaa riigiteedel häiritud ning kõrvalmaanteed võivad olla läbimatud, mistõttu kehtestab transpordiamet reede lõunast kuni pühapäeva õhtuni nende maakondade riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi.

Riigiteed Saare- ja Pärnumaal on varahommikul alanud rohke lumesaju tõttu raskesti läbitavad. Lisaks on lumesaju tõttu keerulised teeolud ka Viljandimaal, Raplamaal, Läänemaal, Jõgevamaal ja Harjumaa lõunaosas. Sadu levib põhja poole ning Harjumaal on prognoosi järgi kõige tihedam sadu täna kell 13–18, aga lumesadu jätkub vahelduva intensiivsusega kuni pühapäevani.

Tiheda lumesaju ja tuisu tõttu on nähtavus äärmiselt halb. Transpordiamet palub nende piirkondade elanikel erilise vajaduseta liiklusesse mitte minna. Raskeveokite juhtidel palutakse võimalusel oodata ilma paranemist parklates.

Kõikide nende piirkondade teehooldaja hooldetehnika on väljas ning esmalt puhastatakse põhi- ja tugiteid, mistõttu kõrvalteedele veel ei jõuta.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Elektrilevi hoiatab ka, et väga keerulised ilmaolud võivad põhjustada ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi kriisikomisjon kogunes reede varahommikul ja tormiks ollakse valmis suurendatud jõududega.

Reedel levib tugev lume- ja lörtsisadu üle Eesti, uut lund lisandub 15-25 cm, lisaks puhub tormituul puhanguti kuni 24 m/s. Sellised ohtlikud ilmaolud toovad kaasa puude ja okste murdumise, mis võivad põhjustad üle Eesti ulatuslikke elektrikatkestusi.

"Elektrilevi kriisikomisjon kogunes täna varahommikul ja rikete lahendamiseks oleme suurendatud jõududega valmis. Samuti on valmis meie vabatahtlik kriisireserv. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena ning varuda joogivett ja toitu, laadida akud," sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.