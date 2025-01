Galerii: Jaak Aaviksoo esitles oma artiklite kogumikku

Aaviksoo ütleb kogumiku sissejuhatuses, et laias laastus jagunevad need 140 artiklit tema peetud ametitest tulenevateks "arvamusavaldusteks ja meid ümbritseva maailma mõistmisele suunatud vabadeks ja avalikeks mõtteavaldusteks".

Valik on tehtud tervikartiklitest, jättes kõrvale kõned, intervjuud ja muud tekstid, mis oleks muutnud pildi eklektilisemaks. Aastatel 2000–2023 kirjutatud artiklid on liigendatud kuude rühma: pilk Tartu Ülikoolist, pilk kaitseministeeriumist, pilk haridusministeeriumist, pilk riigikogust, pilk Tehnikaülikoolist ja vaba mehe pilk.

Kogumiku pealkirjaks olevad sõnad "Väärtused. Huvid. Tõed." määratlevad Aaviksoo kujutluses mänguvälja, millel kogu mõttearendus ja laiemas tähenduses kogu elu lahti rullub.

"Tõde on see, mis tegelikult on meile objektiivselt antud ja targal vaatlemisel kindlaks tehtav, vastandudes valele – sellele, mis ei ole tõsi. /.../ Väärtused on meie majakad, mis ei lase ära eksida ja teelt kõrvale kalduda. Samas huvid tagavad igapäevase toimetuleku ja kriitilistel aegadel ka ellujäämise," sõnastab autor.

Aaviksoo toob kogumiku eessõnas välja kaks toredat seika, mis annavad ehk lootust, et ta kunagi ka isiklike mälestuste raamatu kirjutab.

Raamatu kallal tööle asudes leidis Aaviksoo kodusest arhiivist väljalõike omaaegsest ajalehest Edasi, kus 25. märtsil 1970 kirjutatakse Tartu Miina Härma nimelises 2. keskkoolis toimunud kõnevõistlusest, mille võitis õpilane Jaak Aaviksoo.

Muuhulgas olevad noor kõnemees 1970. aastal öelnud järgmist: "Heade tulemuste saavutamiseks tuleb õpilasi õpetada õppima" /.../ "Paljudel juhtudel ei peegelda päevikus olevad hinded õpilase tegelikke teadmisi. Tihti rikub koju unustatud raamatu või... eest saadud 1 veerandihinde." /.../ Sageli vabastatakse õpilasi tundidest ühiskondlikuks tööks. Kas ei kaoks aga vajadus selle järele, kui igaüks teeks oma tööd korralikult ja puudujääkideta?".

Ka teine isiklik seik jääb aastasse 1970, kui Aaviksoo osales üleliidulisel füüsikaolümpiaadil Sverdlovskis (tänases Jekaterinburgis). Aaviksoole jäi see olümpiaad eriliselt meelde tänu olümpiaadiküsimusele: "Miks lipp lehvib?".

Autor küsib endalt ja lugejalt, tõepoolest lehvib – aga miks? Miks ta ei ole tuules sirge nagu paberileht? Aaviksoo tunnistab, et ei nuputanud vastust välja. Oleks nuputanud, oleks võitjaks tulnud, nüüd jäi teiseks.

"Meelde jäi see õppetunnina, et lihtne on kirjeldada seda, mis on, aga tegelikuks teadmiseks sellest ei piisa, on vaja jõuda vastuseni, miks see nii on," küsib autor. Ja seda, "miks?" küsimusele vastust otsimist peegeldavad ka tema kogumikku mahtunud 140 artiklit.

Jaak Aaviksoo "Väärtused. Huvid. Tõed"

- Kirjastus Ilmamaa. "Eesti mõttelugu".

- Toimetanud Urmas Tõnisson, sarja kujundus Kaljo Põllu

- 568 lk.