Ka laupäeval sajab lund ja tuiskab

Laupäeval lume ja lörtsisadu jätkub. Tugevat tuult on oodata rannikuäärsetele aladele, kus tuuleiilid ulatuvad öösel kuni 24 meetrini sekundis. Sisemaal on tuul nõrk.

Öö vastu laupäeva on pilves. Sajab lund ja lörtsi, lõuna pool ja Peipsi ääres ka vihma ning on jäidet. Mõnel pool on sadu tugev, saartel ja põhjarannikul ka tuiskab. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, saarte lääneservas ja põhjarannikul kirdetuul 12 kuni 17, iiliti 24 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Ka hommikul sajab mitmel pool lund ja lörtsi ning saartel ja põhjarannikul on ilm tuisune. Puhub idakaare tuul 1 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis, saartel ja põhjarannikul puhub kirdetuul iiliti 20 meetrit sekundis. Temperatuurinäit jääb vahemikku -1 kuni +2 kraadi.

Lume- ja lörtsisadu päeval jätkub ja saartel ja põhjarannikul endiselt tuiskab. Tuul on mandri sisealadel nõrk ja muutliku suunaga, Liivi lahe ääres puhub ida- ja kirdetuul iiliti 12 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul järk-järgult põhja ning tugevneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi, pärastlõunal hakkab õhk jahenema. Ja teed on libedad.

Kui pühapäeva öösel on veel lumesadu tugev ja tuiskab, siis vastu hommikut Lääne-Eestis sadu lakkab ja pärastlõunal väheneb saju tõenäosus ka mujal. Külma on 1 kuni 6 kraadi, õhtu poole hakkab õhutemperatuur langema.

Esmaspäeva öö tuleb sajuta ning külma on 5 kuni 12, kohati kuni 16 kraadi. Rannikul on samas kuni +1 kraad. Pärastlõunal sajab vihma- ja lörtsi, mandril ka lund ja kohati tuiskab.

Teisipäev tuleb vihmane ja lörtsine, öine keskmine õhutemperatuur on +1, päevane +3 kraadi.

Kolmapäev tuleb pisut jahedam ning lund, lörtsi ja vihma on oodata õhtuks.