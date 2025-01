Lume- ja lörtsisadu jätkub ning teed on libedad

Laupäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel piirkonniti soolamärjad või lumesegused, kõrvalmaanteed on lumised ning kohati raskesti läbitavad lume ja teele langenud puude tõttu, teatas transpordiamet.

Sajab vihma ja lume-lörtsi segu, õhutemperatuur on 0 kraadi juures, teetemperatuur miinuses. Sajualas nähtavus halveneb kiiresti ning teed muutuvad libedaks, ettevaatust liikluses.

Laupäeva õhtul ja pühapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, tuiskab. Mitmel pool on sadu tugev, öösel on oodata tugevamaid sajuhooge Ida-Eestis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -2 kraadi, öösel kuni -6 kraadi. Märjad teepinnad jäätuvad ja teed on libedad.

Transpordiamet ootab liiklejatelt infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot teeolude kohta saab vaadata http://tarktee.ee.

Pühapäeva õhtul kuni kella 18 kehtib raskete ilmastikuolude tõttu eriline hoolderežiim Saare-, Pärnu-, Hiiu-, Lääne-, Rapla- ja Lääne-Harjumaa riigiteedel, samuti Ida- ja Lääne-Virumaa riigiteedel.